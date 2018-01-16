Мэр Душанбе Рустам Эмомали попросил Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана проверить финансовую деятельность исполнительного органа государственной власти столицы, сообщает пресс-служба мэрии.

Рустам Эмомали отправил в антикоррупционное ведомство соответствующий запрос. Он отправлен с целью обеспечения прозрачности и целевого использования бюджетных средств в столице, отмечает пресс-служба столичной администрации.

Напомним, в прошлом году Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией выполнило поручение президента Таджикистана по проверке использования бюджетных средств республики и столицы, выделенных на строительные объекты в городе Душанбе.

Тогда были проверены 69 строящихся и уже сданных ранее в эксплуатацию объектов в Душанбе на предмет расходования бюджетных средств.

Проверка выявила на вышеназванных объектах приписку на сумму 7,8 миллионов сомони.

Напомним, президент дал поручение антикоррупционному ведомству 15 февраля прошлого года, когда встречался с активом Душанбе. Эмомали Рахмон тогда подчеркнул, что подробный отчет должен быть представлен и в правительство страны.

В своей речи Эмомали Рахмон тогда поручил органу исполнительной власти города Душанбе «взять под строгий контроль процесс выполнения строительно-монтажных работ и соблюдения высокого архитектурного стиля, качество строительства и целевое использование бюджетных средств».

Тогда глава государства отметил, что за последние 10 лет антикоррупционное агентство провело в бюджетных организациях и учреждениях столицы и прилегающих к ней районах 800 проверок, по результатам которых был выявлен материальный ущерб на общую сумму 159 млн сомони.

По его словам, нецелевое использование бюджетных средств выявлено в основном при выполнении строительных работ. При этом Эмомали Рахмон привел в пример проверку финансово-хозяйственной деятельности Управления капитального строительства столицы.

Президент напомнил также о строительстве таких крупных объектов столицы, как медицинский центр «Истиклол» и «Душанбе-Плаза», где по результатам проверок был выявлен материальный ущерб на общую сумму 100 миллионов сомони.

Просьба проверить деятельность мэрии в конце января прошлого года прозвучала от нового мэра столицы Рустама Эмомали. Он попросили Агентство по финансовому контролю и борьбе с коррупцией начать расследование жалоб по поводу присвоения бюджетных средств в администрации города Душанбе.

Мэр столицы конкретизировал жалобы жителей столицы, они касались проекта “Доступное жилье”.

Агентством по фактам хищения бюджетных денег столицы в отношении бывшего начальника Управления капитального строительства (УКС) города Душанбе Саидшарифа Анварова было возбуждено уголовное дело. В начале апреля текущего года суд города Душанбе приговорил его к 18 годам лишения свободы за дачу взятки и растрату бюджетных средств при строительстве медицинского центра «Истиклол».

Как сообщалось по гостелеканалам, 65-летний Саидшариф Анваров был также обязан выплатить компенсацию в размере 9 млн сомони.

К 18 годам тюрьмы также был приговорен Фазлиддин Махмудов, руководитель компании «Точикколхозсохтмон». Его заместитель Фируз Рахмонов получил пять лет тюрьмы. Остальные фигуранты дела были приговорены судом города Душанбе к крупным штрафам.

Напомним, на строительство медицинского центра «Истиклол» ушло более 706 млн сомони. Многопрофильный медицинский центр был сдан в эксплуатацию 4 марта 2016 года при участии президента. Первоначально он назывался "Пойтахт", однако на церемонии открытия Эмомали Рахмон предложил переименовать его в "Истиклол".

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