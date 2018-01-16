Антикоррупционное ведомство Таджикистана призывает гражданское общество высказаться по работе четырех министерств и ведомств страны, сообщает официальный сайт Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана.

В феврале-апреле месяце этого года Агентство намерено провести проверку на «риски коррупционных действий» в министерствах внутренних дел, транспорта, а также комитетах по строительстве и архитектуре, по делам религии и упорядочению традиций при правительстве Таджикистана.

На официальном сайте антикоррупционного ведомства опубликован призыв к общественности - высказаться по вопросам открытости вышеназванных министерств и ведомств, их работы в сфере обращения граждан, работы их официальных сайтов.

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