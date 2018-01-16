Внешнеторговый оборот Таджикистана в 2017 году составил 3 миллиарда 973 миллионов долларов. Это по сравнению с показателем 2016 года на 1,1% больше, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

Экспорт товаров в прошлом году составил около 1,2 миллиарда долларов, что на 33,3% или на 299 миллионов долларов больше, чем в 2016 году.

Импорт продукции составил 2 миллиарда 775 миллионов долларов. Это на 8,5% или на 256,3 миллионов меньше показателя позапрошлого года. Среднемесячный объем импорта в прошлом году составил 231 миллионов долларов.

В прошлом году Таджикистан имел внешнеторговые отношения с 109 странами мира.

Главными торговыми партнерами Таджикистана остаются Россия и Казахстан. Размер таджикско-российского оборота составил 936 миллионов долларов, а таджикско-казахского – 838 миллионов долларов. Объем торговли с Россией снизился на 9,7%, а с Казахстаном наоборот увеличился на 24.

Более существенно в прошлом году упал товарооборот с Китаем – на 33%, составив 591 миллионов долларов.

Наиболее высокий рост зафиксирован в двухсторонней торговле с Узбекистаном – 82%: товарооборот между странами перевалил за 126 миллионов долларов.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus