В Душанбе в районе моста 103 микрорайона под колесами машины неадекватного водителя погиб сотрудник УГАИ МВД Таджикистана. ЧП произошло накануне вечером, сообщил «АП» источник в органах внутренних дел страны.

При попытке остановить автомашину ехавшего на большой скорости водителя, 33-летний старший лейтенант милиции Камолиддин Хукуматов был сбит, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте трагедии.

Водитель автомашины марки «Опель Астра», 23-летний житель столицы Отабек Ашуров, не среагировав на требования инспектора ГАИ остановиться, совершил наезд на сотрудника милиции. Позже он был задержан. При проведении медицинского обследования было выявлено, что он управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

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