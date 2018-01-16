Бюро исполнительного комитета Федерации футбола Узбекистана 15 января пожизненно отстранило бывшего тренера национальной сборной Самвела Бабаяна от любой деятельности, связанной с футболом. Об этом сообщается на сайте организации, пишет Фергана.

Установлено, что в 2002-2014 годах, занимая должность вице-президента ташкентского клуба «Пахтакор», Бабаян незаконно вносил изменения в контракты футболистов. Кроме того, в Федерации футбола констатировали, что Бабаян не справился с работой в сборной, оказывал протекцию знакомым футболистам и игнорировал мнения других тренеров и экспертов.

Бабаяна отстранили от должности тренера сборной в сентябре 2017 года, после домашнего матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Южной Кореи. Завершив игру со счетом 0:0, сборная Узбекистана потеряла возможность выхода в финальную стадию турнира. Это означало, что команда не попадет на чемпионат. Одновременно с Бабаяном должностей решился весь тренерский штаб сборной.

Вице-президент российского «Международного фонда поддержки правовых инициатив» Алишер Аминов заявил, что основной причиной произошедшего является закрытость и недемократичность сферы большого спорта в Узбекистане и других постсоветских странах.

«Почему узбекская футбольная общественность не смогла ничего поделать с главным тренером сборной страны Самвелом Бабаяном, несмотря на полный провал сборной во втором круге отборочного цикла? Потому что Бабаяна назначал сверху президент Федерации Усманов, который при его назначении не посоветовался даже с тренерским советом или ветеранами футбола. А почему Усманов ни с кем не посоветовался при назначении Бабаяна? Да потому что его тоже назначали сверху, ни с кем не посоветовавшись, обходя футбольную общественность страны», — пояснил эксперт.

Мираброр Усманов в сентябре оставил пост президента Федерации футбола, причем генеральный секретарь организации Сардор Рахматуллаев от имени всей футбольной общественности поблагодарил его «за плодотворный труд на посту руководителя федерации, за огромный вклад в развитие узбекского футбола». Позднее новым президентом федерации, опять же на безальтернативной основе, был избран Умиджон Ахмаджонов.