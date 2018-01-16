В Иране освобождены 440 участников протестов. Об этом, как сообщает агентство Fars, объявил прокурор народных и революционных судов Тегерана Аббас Джафари Долатабади.

Он уточнил, что 140 человек были освобождены на предыдущей неделе, еще 300 были отпущены после 13 января. Людей освободили после проведения расследований, некоторые вышли на свободу под залог, отметил прокурор. Также Fars приводит данные пресс-секретаря судебной системы Голяма Хоссейна Мохсени-Эджеи, согласно которым, в Тегеране остаются задержанными еще 55 человек, пишет ИА Фергана.

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря в Мешхеде, втором по величине иранском городе, а потом перекинулись и на другие крупные города, в том числе столицу. Сначала митингующие выражали недовольство высокой инфляцией и бедностью. Потом появились политические лозунги: призывы освободить политзаключенных, критика духовенства, президента и внешней политики.

Протесты продлились до 5 января: за это время, по разным оценкам, были арестованы от тысячи до 3,7 тысяч человек и как минимум 25 протестующих погибли. По официальным данным на 14 января, под стражей находились более 400 человек. Прошедшие волнения – самые крупные в Иране с 2009 года, когда сторонники оппозиции были возмущены результатами президентских выборов.

По мнению профессора Университета Тегерана Мохаммада Маранди, одна из причин недовольства граждан в том, что власти не оправдали ожидания, которые население возлагало на соглашения Ирана с западными странами от 2015 года. Тогда в обмен на ограничение ядерной программы с Ирана сняли санкции, и многие надеялись, что экономическая ситуация улучшится. По даннымПерсидской службы Би-би-си, средняя иранская семья за последние десять лет обеднела на 15%, а безработица в некоторых районах страны достигает 60%.

Власти Тегерана обвинили в беспорядках внешних врагов. Как заявил президент Хасан Роухани, таким образом «США и сионистский режим», а также власти Саудовской Аравии выражают недовольство внешнеполитическими успехами Ирана на Ближнем Востоке. Аятолла Али Хаменеи также считает, что за протестами стоят «враги страны». После начала волнений в Иране временно заблокировали доступ в Telegram — самую популярную соцсеть и неофициальный источник новостей в стране (доступ вернули только 14 января).