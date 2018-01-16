Семеро известных киргизских журналистов и правозащитников должны выплатить бывшему президенту Атамбаеву и его преемнику Жээнбекову более 1 миллиона долларов компенсации за оскорбление и моральный ущерб. Это – беспрецедентная сумма, которая наверняка войдет в историю журналистики и юриспруденции Кыргызстана, пишет ИА Фергана.

Бывший лидер страны Атамбаев не хочет ждать, ему не терпится поскорее получить причитающуюся ему сумму с граждан, которых никак нельзя отнести к миллионерам. 13 января представители Алмазбека Атамбаева потребовали, чтобы должники бывшего президента поскорее заплатили за его поруганную честь. Для этого имущество двоих должников – правозащитницы Чолпон Джакуповой и соучредителя издания «Заноза» Нарына Айыпа (Идинова) – может быть выставлено на торги.

Ранее признанные виновными ответчики предлагали выплачивать деньги Атамбаеву ежемесячно, отдавая 50 процентов от зарплаты. Однако суд посчитал, что они должны выплатить всю сумму единовременно.

Всего со злостных обидчиков бывшего и нынешнего глав киргизского государства – Нарына Айыпа, Дины Масловой, Чолпон Джакуповой, Кабая Карабекова, Канатбека Азиза и Таалыйкуль Токтакуновой – может быть взыскано по суду 1 миллион 93 тысячи долларов.

Вот за что платят критики президентов:

- Генпрокурор Кыргызстана Индира Джолдубаева сочла оскорблением президента Алмазбека Атамбаева заголовок статьи «Чолпон Джакупова: Нужно приструнить человека с маниакальными наклонностями», опубликованной на сайте «Занозы», и критическое по отношению к главе государства мнение главы «Правовой клиники «Адилет». Суд постановил взыскать с Джакуповой, Общественного фонда «ПроМедиа», являющегося учредителем «Занозы», а также с учредителей Дины Масловой и Нарынбека Идинова по 3 млн сомов ($43 тысячи).Джакупову оставил под подпиской о невыезде и наложил арест на ее имущество.

Нарын Айып: «Какой дурак будет покупать одну треть квартиры, где общая кухня и санузел? Цена упадет, за сто сомов продадут и скажут, что я должен еще 8,9999 млн сомов. Вот такой маразм. Лишь бы довести до того, что я не могу выплатить, и открыть уголовное дело за злостное уклонение от исполнения судебного решения».

- Генпрокурор Кыргызстана Индира Джолдубаева сочла порочащей честь и достоинство президента Алмазбека Атамбаева часть текста статьи Нарына Айыпа, опубликованной 22 октября 2015 года, в которой речь шла о том, каким образом Атамбаев стал миллионером. Суд постановил опровергнуть статью в течение пяти дней, а с Общественного фонда «ПроМедиа», являющегося учредителем сайта «Занозы», и Нарынбека Идинова взыскать по 3 млн сомов ($43 тысячи). Вскоре против Нарына Айыпа был подан еще один иск – касающийся двух статей, опубликованных на сайте «Заноза» в начале марта 2017 года. По этому иску Генпрокуратура потребовала по 3 млн сомов с Айыпа и редакции издания.

Чолпон Джакупова: «После этих процессов я поняла, что власти могут сделать все, что угодно»

Журналист из Киргизии Кабай Карабеков и местное информационное агентство «24.kg» должны выплатить по 5 млн сомов ($72 тысячи) президенту Сооронбаю Жээнбекову по его иску о защите чести и достоинства. Поводом для разбирательств стала публикация «Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят, чем хорош преемник?», где есть намек на якобы тесные связи братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями.

Кабай Карабеков: «Все эти иски по защите чести и достоинства направлены на одно: защитить себя и свою власть. Это чисто политическая подоплека. Такая тенденция длится у нас уже третий год – зачищают информационное пространство. Видимо, лавры Узбекистана и Туркменистана не дают покоя...»

Канатбек Азиз: «Я до сих пор убежден, что этот груз принадлежал Атамбаеву: меня пока в этом никто не переубедил»

- Генеральный прокурор Кыргызстана Индира Джолдубаева потребовала взыскать с юристов партии «Ата Мекен» Таалайгуль Токтакуновой и Канатбека Азиза 10 млн сомов ($144 тысячи) в качества возмещения морального ущерба, нанесённого, якобы, заявлением о том, что груз, который находился на борту «Боинга-747-400», рухнувшего 16 января 2017 года на посёлок неподалеку от аэропорта «Манас», принадлежал семье президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Суд постановил, что Токтакунова и Азиз должны выплатить Атамбаеву 10 млн сомов, сайт «Заноза» – 3 млн сомов.

Таалайгуль Токтакунова: «Эти суммы придуманы. Я не могу сказать, каким образом придумано три миллиона, каким пять. Суть действия властей в том, чтобы наказать и закрыть СМИ и заставить юристов замолчать.»

- Дина Маслова – соучредитель и бывший главный редактор издания «Заноза», к которому генпрокурор Кыргызстана в марте-апреле 2017 года предъявила 5 исков, связанных с честью и достоинством теперь уже бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Все иски Индира Джолдубаева выиграла, в общей сложности «Заноза» должна выплатить 27 млн сомов ($389 тысяч).

Дина Маслова: «Прокуроры, которые надзирают за законом, сами Конституцию не читают, не знают, что перед законом все равны. А судьи пришли на работу явно с готовым решением»

- В марте 2017 года Социал-демократическая партия Кыргызстана, которую до избрания президентом возглавлял Алмазбек Атамбаев, потребовала взыскать с Риты Карасартовой один миллион сомов ($14,5 тысяч) и столько же – с информагентства «24.kg». Поводом для иска стала публикация «Регионы Кыргызстана показали зубы партии власти», в которой говорилось, что депутаты отказываются голосовать за кандидатов от СДПК на должности мэров городов. Социал-демократов оскорбило высказывание Риты Карасартовой: «Они [СДПК] заигрались в политику, продают должности направо и налево». Суд по этому делу еще не завершился.