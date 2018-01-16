Национальный банк Таджикистана, который впервые озвучил официальную позицию об использовании криптовалют в стране, считает биткоин рискованным инструментом, который может использоваться, в том числе, для террористической деятельности.

«Опираясь на опыт финансовых институтов, Нацбанк предупреждает граждан Таджикистана о рисках, связанных с использованием криптовалюты», - говорится в письменном ответе национального регулятора, который получило Радио «Озоди» 15 января.

В Нацбанке РТ считают, что в силу анонимности многих операций криптовалюты, в том числе, биткоин, могут использоваться, в том числе, для проведения сомнительных операций.

«Криптовалюта может подвергаться кибератакам или использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма. Исходя из того, что операции между владельцами криптовалют проходят без участия финансовых учреждений, возможны преступные операции, например, реализация наркотических средств и психотропных веществ с использованием виртуальных денег», - отмечает НБТ.

В Таджикистане криптовалюта официально не является средством обмена и сбережения, а также расчетной единицей. В стране все финансовые операции осуществляются только национальной валютой – сомони.

Нацбанк РТ предупреждает, что не несет ответственности за возможные риски и потери, связанные с использованием виртуальных валют в расчетных операциях.

Виртуальные деньги Биткоин (Bitcoin) – это первая криптовалюта, электронные средства, которые создал никому не известный программист (или группа программистов) под псевдонимом Сатоши Накамото. Произошло это в 2009 году. Термин "Биткоин" и специфику (алгоритм работы Биткоина) придумал именно он. По словам специалистов, криптовалюта Биткоин имеет основные функции и свойства обычных денег разных стран - является средством обмена и сбережения, а также расчетной единицей. Тем не менее, Биткоин остается криптовалютой.

Криптовалюты и Биткоин Википедия описывает следующим образом: криптовалюта - один из видов цифровой валюты. Ее эмиссия и учет основаны на разных криптографических методах.

А функционирование происходит децентрализовано, в распределенной компьютерной сети.

Сторонники криптовалют считают, что их, в частности Bitcoin можно использовать для покупки товаров и услуг в интернете анонимно. Кроме того, совершать международные платежи легко и дешево, потому что Биткоин не привязан к определенной стране.

Интересно, что первой страной мира, которая официально запретила использование Биткоина, стал Таиланд.

Местные власти с большим скепсисом отнеслись к использованию криптовалюты, ведь ее нельзя обложить каким-нибудь государственным налогом. Правда, спустя некоторое время этот запрет был снят.

Осенью прошлого года Федеральная резервная система (ФРС) США сообщила, что думает о создании собственной криптовалюты из-за растущей популярности Биткоина и необходимости контроля за денежными массами.

«Пока еще очень рано говорить о выпуске цифровых валют, но это то, о чем мы сейчас думаем», цитирует газета The Wall Street Journal президента Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильяма Дадли.

Курс биткоина 15 января снова показал снижение – самая популярная криптовалюта опустилась в цене гораздо ниже $14 000.

Отвечающий в ФРС за банковское регулирование Рэндал Куэйрлс отметил, что перед созданием криптовалют нужно решить многие юридические и технологические вопросы. По его словам, криптовалюта центробанка может подвергаться кибератакам и или использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма. Также она может помешать банкам выдавать займы или воспрепятствовать попыткам частного сектора создавать более эффективные платежные системы.

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