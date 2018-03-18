Авиационные власти Таджикистана и России планируют обсудить ситуацию с полетами российского авиаперевозчика «Уральские авиалинии» в Таджикистан в конце марта.

"Таджикская сторона готова к этим переговорам", - сообщили «АП» в таджикском транспортном ведомстве.

Касательно инцидента вокруг полетов авиакомпании «Уральские авиалинии» источник отметил, что данный перевозчик не располагает разрешением (формой «Р») для выполнения регулярных полетов из указанных Минтрансом РФ российских городов в Таджикистан.

По его словам, такое разрешение этой авиакомпании не предоставлялось.

"Указанные полеты нарушают заключенные между двумя странами паритетные условия. То есть, таджикские авиакомпании в эти города не летают", - добавил источник.

Напомним, Минтранс России в начале этой недели выразил обеспокоенность в связи с непредставлением транспортным ведомством Таджикистана разрешения на выполнение полетов авиакомпанией «Уральские авиалинии» в республику.

«В нарушение международных договоренностей и без предварительного уведомления таджикской стороной не было выдано разрешение на выполнение полетов указанного перевозчика по маршруту Пермь – Душанбе. Начиная с 12 марта 2018 г. это привело к остановке полетов авиакомпании, что нарушило права пассажиров», - говорится в заявлении на сайте Минтранса РФ.

В нем также отмечалось, что заявки перевозчика на выполнение полетов по маршрутам Краснодар – Худжанд, Челябинск – Душанбе и Жуковский – Куляб, которые поданы с учетом двусторонних договоренностей, а также в соответствии с положениями АИП Таджикистана, на настоящий момент также остаются неподтвержденными по неизвестным причинам.

Российское транспортное ведомство призвало Минтранс Таджикистана «соблюдать обязательства, взятые на себя в рамках действующих международных договоренностей».

«В случае если у авиационных властей Таджикистана имеются дополнительные вопросы по урегулированию данной ситуации, авиационные власти России выражают готовность начать переговорный процесс 22 или 23 марта в Москве и просят до переговоров выдать необходимые разрешения на выполнение полетов авиакомпании «Уральские авиалинии», - подчеркивалось в заявлении.

Там же было отмечено. что российская сторона последовательно выступает за соблюдение достигнутых договоренностей и надеется на готовность таджикской стороны укреплять и развивать сотрудничество между нашими странами в области воздушного транспорта.

«В случае неподтверждения программы полетов авиакомпании «Уральские авиалинии» по всем вышеуказанным маршрутам, согласно поданным заявкам, российская сторона оставляет за собой право прибегнуть к зеркальным мерам в отношении таджикского перевозчика», - заявили тогда в Минтрансе РФ.

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