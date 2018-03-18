16 марта граждане Таджикистан впервые за долгие годы смогли пересечь границу с Узбекистаном без визы. Одними из первых таджикско-узбекскую границу пересекли водители компании «Рахш Такси» и представители компании «Скай Тур».

С сегодняшнего дня согласно постановлению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева граждане Таджикистана могут посещать Республику Узбекистан. Соглашение между правительствами Таджикистана и Узбекистана о взаимных поездках граждан было подписано в ходе первого государственного визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан 9 марта.

Одними из первых границу пересекла компании «Рахш Такси» и «Скай Тур». Как отмечается в официальном релизе компаний, сегодня тот день, который так долго ждали все мы - народы Таджикистана и Узбекистана!

«Сегодня мы можем сказать "Салом, Бухара! Салом, Самарканд!", и обнять брата, бабушку, внука, сестру и мать. Посетить Мавзолей Саманидов в волшебной Бухаре, дом-музей Садриддина Айни в жемчужном Самарканде и много невероятно красивых мест. Поесть узбекский плов и самсу, увидеть невероятные рынки и сувенирные лавки наших соседей. Стереть границы в прямом и переносном смысле», - говорится в официальном релизе «Рахш Такси».

В делегацию, которая выехала в Узбекистан благодаря двум компаниям – транспортной «Рахш Такси» и туристической «Скай Тур», вошли журналисты, операторы, блогеры, постоянные клиенты компаний.

«Этот первый туристический тур является также знаменательным в этом году, объявленный президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном Годом туризма, - говорится в официальном релизе компаний. - Благодаря политической воле двух наших лидеров – президента Таджикистана Эмомали Рахмона и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева – два братских народа смогут вместе отметить Навруз».