«Это была бомба», – именно так, в нескольких словах, можно охарактеризовать прошедшую в Душанбе Неделю высокой моды Tajikistan Fashion Week (TFW).

Крупнейшее в Центральной Азии фэшн-мероприятие состоялось с 13 по 15 марта в Hyatt Regency Dushanbe, на котором талантливые дизайнеры из Таджикистана, Узбекистана, Франции, Италии, Грузии, Азербайджана и Казахстана показали свои новые весенне-летние коллекции.

Честь Таджикистана отстаивали известные отечественные дизайнеры Мавлюда Хамраева с коллекцией «Love and Rose», Нафиса Имранова, Саиджалол Махсумов с коллекцией «Suzani Fashion», Алан Воловикис с женской коллекцией от дома «АV» «Черный ангел», а также бренд «SHANUR» с коллекцией из истаравшанской набойки «Читгари» и адраса.

Итальянскую моду представил известный модный дом ELSI с коллекцией «Круглая жизнь», французскую – парижский Дом моды XUAN Paris во главе с дизайнером Суан Тху Нгуеом, являющимся членом ассоциации Кутюрье Парижа.

Грузию представили бренд Magda, который знаменит тем, что работает только с натуральными материалами - шёлком, шифоном, бархатом и шерстью, а также дизайнер Тинатин Магалашвили с лирической коллекцией «Падший ангел», выполненной в белых, черных и красных тонах.

Узбекистан представляла известный в Таджикистане дизайнер и визажист Лидия Андрэ, известная своим ярким неординарным стилем.

Казахстан отправил на Tajikistan Fashion Week мужскую и женскую коллекции «Грезы» бренда «ALEXCHZHEN». Казахстанские «грезы» оказались очень пикантными, ведь были вдохновлены романтизмом викторианского стиля и streetstyle-ом современных улиц и городов.

Кроме того, от Казахстана в Душанбе приехал еще один дизайнер - Улугбек Салиев со своей коллекцией в стиле «гламурный шик» из шифона, французского кружева и велюра в стиле Монако.

И, наконец, сказочный Азербайджан представил таджикской публике женскую коллекцию дизайнеров Руслана Гусейнова и Фуата Джабраилова из ткани каламкар - хлопчатобумажной ткани с набойкой, дополненной росписью.

Еще одной представительницей азербайджанской моды стала Натаван Алиева - основательница первой школы моды Азербайджана «Natavan Fashion School». Ее новая коллекция, которую Натаван впервые представила в рамках Tajikistan Fashion Week, получила название «Neo Сlassic Love».

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По завершению дефиле, все работы дизайнеров вывешивались так, чтобы все желающие могли рассмотреть образы поближе, а по желанию – приобрести. Стоимость дизайнерских вещей варьировалась от 200 до 2000 долларов США.

Неделю высокой моды Tajikistan Fashion Week пришли поддержать звезды таджикской эстрады — Шабнами Сураё, Фарзона Хуршед, Мехрнигор Рустам и Мино, а гостями светского ивента стали представители посольств и диппредставительств в Таджикистане, а также VIP-персоны, представители бизнес-элиты, селебрити, известные деятели искусств, науки, спорта, общественные деятели и журналисты.

Среди гостей Недели моды были замечены и популярные визажисты Ланиша, Мавзунаи Джовид и Фарангис Рахими.

«С удовольствием приняла участие в таком глобальном мероприятии в модной индустрии страны. Особенно мне понравились коллекции дизайнеров из Грузии, Азербайджана и Казахстана – музыкальное сопровождение их показов, представленные аксессуары определенно сделали мое настроение. В свою очередь, показы итальянских дизайнеров обратили на себя внимание благодаря безупречно подобранной цветовой палитре образов», - поделилась впечатлениями гостья ивента, завсегдатай модных показов Шоира Пулатова.

«Атмосфера, фуршет, музыка, организация всего проекта были на высшем уровне. Как человек творческий и не чуждый в сфере искусства и красоты, могу отметить, что все было сделано со вкусом, элегантно и женственно», - рассказала визажист Шахноза Муродова.

Tajikistan fashion week - крупнейшее культурное событие страны, главная цель которого продвигать отечественные бренды, содействовать сохранению культурных традиций народов Таджикистана, способствовать культурному обмену между странами участников проекта.

В рамках Недели моды были проведены мастер-классы, выставки, пресс-конференции, afterparty для участников фэшн-ивента. Параллельно дизайнеры представили свои коллекции в выставочных шоу-румах.

Неделя высокой моды Tajikistan Fashion Week состоялась по инициативе рекламного агентства «Тайрон» в честь Года развития туризма и народных ремесел.

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