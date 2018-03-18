В Таджикистане сотрудников всех государственных ведомств, учреждений и организаций заставят в субботу участвовать в утренней зарядке. Мы спросили у юристов - насколько это законно?

Напомним, независимо от того, является этот день рабочим или выходным, участвовать в утренней зарядке обязаны все госслужащие, без исключения, сообщили на днях «АП» в Комитете по делам молодежи и спорта Таджикистана.

Уже составлен график, согласно которому ведомства будут проводить субботние зарядки, и определены места, где каждое ведомство будет ее проводить.

Инициатором этого новшества, заимствованного у советского прошлого, выступил Исполнительный аппарат президента - с целью пропаганды здорового образа жизни и физической культуры.

В предстоящую субботу, 17 марта, на зарядку в семь утра выйдут сотрудники Госкомитета по телерадиовещанию, Комитета по землеустройству и геодезии, Комитета по делам женщин и семьи, а также сотрудники Комитета по охране окружающей среды, воспитанники государственных спортшкол, студенты Педуниверситета.

Согласно закону

- Данные меры противоречат нормам ТК РТ и нарушают трудовые отношения в части того, что работникам придётся выйти на работу на час раньше, - говорит юрист столичной адвокатской конторы.

- Если рассуждать с точки зрения норм Трудового кодекса, - когда работодатель даёт распоряжения, чтобы работники выполняли ту или иную работу сверх установленного для работников времени, то данная деятельность имеет признаки "сверхурочной работы", которая оплачивается в двойном размере. Еще, сотрудник обязан выполнять ту работу, которая указана в должностной инструкции. Как правило, в должностных инструкциях отражаются только трудовые функции работника, а занятие спортом не является трудовой функцией. Работников можно привлечь к занятию спортом в добровольном порядке, - отмечает эксперт.

Юрист Гулчехра Холматова, в свою очередь, комментируя ситуацию, указала, что согласно нормам ст. 82 Трудового кодекса РТ работа в выходной день компенсируется по желанию работника предоставлением другого дня отдыха или в денежной форме.

- Согласно нормам ст. 105 ТК РТ, каждый час работы в сверхурочное время оплачивается работникам со сдельной оплатой труда не ниже двойных сдельных расценок, работникам с повременной оплатой труда, а также получающим должностные оклады - не ниже двойных часовых ставок (окладов). По договорённости с работодателем работнику за работу в сверхурочное время может предоставляться другой день отдыха.

Холматова отметила, что согласно нормам Трудового кодекса РТ наряду с Конституцией РТ, Трудовым кодексом, законами РТ, другими правовыми актами источниками регулирования трудовых отношений являются нормативные правовые акты Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ, Президента РТ, Правительства РТ и местных органов государственной власти.

- Наряду с этим, согласно Закону РТ «О государственной службе» госслужащий обязан наравне с соблюдением действующего законодательства выполнять приказы и распоряжения руководителей, решения и указания вышестоящих органов и должностных лиц, изданных в пределах их полномочий. Так, если каждая государственная организация или ведомство издаст свой внутренний приказ согласно полученному распоряжению от вышестоящего органа, в данном случае на основании распоряжения Исполнительного аппарата президента РТ, то госслужащий будет обязан выполнять приказ руководителя организации или учреждения, в котором работает. В случае невыполнения того самого внутреннего приказа в отношении госслужащего могут быть применены дисциплинарные меры воздействия. Если госслужащий не согласен с определенным приказом, то он может его обжаловать в установленном законом порядке, что маловероятно для государственных учреждений, - говорит юрист.

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