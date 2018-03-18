АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 17-18 МАРТА 2018 ГОДА

- 17 марта на зарядку в семь утра выйдут сотрудники Госкомитета по телерадиовещанию, Комитета по землеустройству и геодезии, Комитета по делам женщин и семьи, а также сотрудники Комитета по охране окружающей среды, воспитанники государственных спортшкол, студенты Педуниверситета.

- 17 марта в Душанбе состоится международный полумарафон по бегу, а также соревнования по велогонке с участием любителей и профессионалов. Место проведения соревнований - улицы Карамова – Наврузгох. Начало в 7:00.

- 17 марта Комитет по делам молодёжи и спорта организует в 10:00 в «Боги Ирам» (Ботсад) культурно-развлекательную программу под названием «Молодёжь — представитель национальной культуры и возродитель народных ремёсел».

- 17 марта в Душанбе на площади 800-летия Москвы пройдет презентация новых флагманов Samsung –Galaxy S9 и Galaxy S9+ с участием звёзд таджикской эстрады: Нигины Амонкуловой, Дамирбека Олимова, Шабнами Сурайё, Бахи-84, группы "Авесто" и танцевального шоу из Москвы. Начало в 18:00.

- 17-18 марта на Арбате в Москве проходит московский общегородской праздник «Дни Навруза на Старом Арбате». Выставки и концерты организованы посольством РТ в РФ при поддержке правительства Москвы и проходят с 11:00 до 21:00.

- 17-18 марта в Алматы состоится международный турнир по каратэ киокушинкай. Таджикистан на этих соревнованиях представят 8 спортсменов.

- 18 марта в Таджикистане в день выборов президента России с 8.00 до 20.00 будут работать два избирательных участка: в Душанбе в здании РЦНК (ул. Мирзо Турсунзаде, д.28) и в Худжанде – в здании генерального консульства России: ул. Сырдарьинская, 21.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 17 МАРТА

1991 - Прошел Всесоюзный референдум, на котором на котором три четверти голосовавших высказались за сохранение СССР. В том же году СССР прекратил существование.

2003 - Президент РТ Эмомали Рахмон выступил с докладом на Всемирном водном форуме в Киото (Япония), в ходе которого предложил объявить международное десятилетие чистой воды (2005-2015). В декабре того же года эта инициатива Таджикистана была официально поддержана ООН.

2009 – Президент подписал Указ «О создании Национального центра законодательства при президенте РТ».

2015 - Эмомали Рахмон дал старт строительству Национального театра Таджикистана, который будет возведен в Душанбе рядом с Национальным музеем Таджикистана и парком Национального флага Таджикистана.

2016 – Президент во время официального визита Объединенных Арабских Эмиратов открыл здание посольства РТ в ОАЭ.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 18 МАРТА

2010 - В Душанбе с госвизитом прибыл президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов. По итогам таджикско-туркменских переговоров на высшем уровне было подписано 7 документов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 17 МАРТА

1910 - Родился композитор, заслуженный деятель искусств Шариф Бобокалонов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 18 МАРТА

1936 - Родился журналист Отахон Латифи.

1938 - Родился литературовед Хамрокул Шодикулов.

1946 - Родился заслуженный артист Таджикистана Урунбек Хамдамов.

1956 - Родился министр культуры РТ Шамсиддин Орумбекзода.

1966 - Родился артист театра и кино Махмадсаид Пиров.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17 МАРТА 2018 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 19-24 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 14-19 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 7-12 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 20-25 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла, днем 15-20 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 мороза, днем 6-11 тепла, по ВГБАО ночью 13-18 мороза, днем -1+4.

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 18-23 тепла, в горах ночью -4+1, днем 9-14 тепла.

По городу Душанбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 19-24 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 15-17 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 9-11 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 18 МАРТА 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, местами усиление до 18-23 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 16-21 тепла, в горах ночью -4+1, днем 7-12 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 21-26 тепла, в предгорьях ночью 4-9 тепла, днем 15-20 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 мороза, днем 6-11 тепла, по ВГБАО ночью 9-14 мороза, днем 2-7 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, в отдельных районах до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 18-23 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 11-16 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9, временами усиление до 18-23 м/c. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 16-18 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 8-10 тепла.