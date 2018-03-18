Экс-лидера «Таджикских трудовых мигрантов» Каромата Шарипова 12 декабря выдворили из России. Это произошло после того, как Московский областной суд отставил без изменения прежнее постановление суда первой инстанции, согласно которому он был признан виновным в незаконном получении российского гражданства.

Мы решили узнать у Шарипова о том, чем он сейчас занимается и какие планы строит на будущее.

«АП»: Где Вы на данный момент живете, и чем занимаетесь в течение четырех месяцев после выдворения из России в Таджикистан?

Шарипов: Если честно сказать, то мне негде жить в Таджикистане. У меня здесь нет своего жилья. Я в 1980 году уехал из Таджикистана, и у меня здесь ничего не осталось. Сейчас я живу у родственников, по очереди то у одних, то у других, чтобы не создавать им трудности. Иногда приезжаю в родной район Файзабад. В России у меня было все: работа, дом и так далее. Здесь нет ничего: ни работы, ни дома.

«АП»: Вы говорите, что Вам нужна работа. А Вы пытались найти ее на своей Родине, в Таджикистане?

Шарипов: Да, я письменно обратился к мэру Душанбе Рустаму Эмомали, и попросил, чтобы меня взяли на работу в части миграции. Я написал, 200 тысяч молодых людей из Душанбе находятся в трудовой миграции в России, и я готов работать бесплатно, чтобы наша республика вышла из такого положения - страны-поставщика трудовой силы в РФ. Однако до сих пор я никакого ответа из мэрии не получил.

«АП»: Вы пытались как-то оспорить решение о выдворении?

Шарипов: Я обратился в различные органы Таджикистана, в том числе в МВД, в МИД, даже написал Озоде Рахмон - главе исполнительного аппарата президента республики, что меня незаконно выдворили из России, и чтобы они подтвердили, что я не являюсь гражданином Таджикистана, а являюсь гражданином России. Мне ответили – вы гражданин Таджикистана. Точка.

Я сейчас собрал все необходимые документы, и в ближайшее время я направлю их в Конституционный суд Таджикистана для рассмотрения, после чего, надеюсь, суд по закону примет решение, что я не являюсь гражданином Таджикистана.

«АП»: Как Вы думаете, почему Россия столько лет не пыталась выяснить законность получения Вами российского гражданства, а именно в прошлом году заинтересовалась Вами и выдворила в Таджикистан?

Шарипов: Главной причиной моего выдворения из России является молчание таджикского народа. Например, в посольство ежедневно обращается 10 человек, а в нашу организацию обращалось более 100 человек в день. Эти обращения были связаны с невыплатой заработной платы, тяжелыми жизненными ситуациями, пропавшими без вести, находящимися в местах лишения свободы мигрантами и пр. Проблемы мы решали, а власти посчитали, что наша организация становится альтернативой госорганам Таджикистана. Но я так никогда не считал, и не считаю: общественная организация никогда не может быть альтернативой власти.

«АП»: Какие у Вас планы на будущее?

Шарипов: Я хочу жить в Европе, а именно - в Германии. Я хочу обратиться с просьбой о получении статуса беженца в этой стране. И я готов защищать права таджикских мигрантов, работающих в России, сидя уже в Германии. Я знаю немецкий язык, я жил во времена Союза шесть лет в Германии. Мне нужна работа, чтобы я мог жить. Здесь мне ее не найти.

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