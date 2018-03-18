Мы уже давно привыкли к тому, что слагаем стихи и песни о выдающихся людях при их жизни. В последнее время все чаще - политиках.

Накануне президентских выборов в России, мы собрали несколько стихов и песен наших соотечественников, посвященных Владимиру Путину.

«Такого человека нельзя терять…»

«В. В. Путину. Россиянам. К предстоящим выборам», - так назвал свое стихотворение-оду обычный таджикский учитель русского языка и литературы из г. Истаравшан Согдийской области Азам Рахимов.

«Я написал такое обращение к российскому народу накануне предстоящих выборов к тому, что такого человека как Владимир Владимирович нельзя терять, тем более, когда все мы находимся на перепутье», - сказал Азам Олимович по телефону.

О Путине – это первое его стихотворение, о России – по его же словам, он написал даже поэму. Но и о президенте Таджикистана Эмомали Рахмоне у него есть стихи, «просто я их еще не публиковал» - говорит он.

А вот собственно, что простой учитель советует россиянам накануне президентских выборов-2018:

«…За век Русь раз его родит

А род Владимиром крестит.

Земля ж родно боготворит.

Сахара с ним цветущий сад.

Не будь его, Россия - ад.

Любой в миру удаче рад.

Таджику он - родимый брат!

Гони беду с земли долой.

Живи герой. Все мы с тобой!

Адама сын, я тот земной,

Плывущий тёмной стороной.

Явись же сумрачной зарёй,

Лучом надежды предо мной.

Добро - оружие твоё.

А правды режет остриё

Любую нечисть - мира зло.

Ты им соперников обставил.

Врагов вздрогнуть сумел заставить.

Средь звёзд, мерцающих в ночи,

Звездой предутренней зари,

Расцвет юдоли вновь гласи!

О мир! Ты режешь корешки,

Чудно несущие вершки.

В угоду одному иль двум

Лишаешь люд лучей почти.

Они во имя блага мира,

В отказе вкусного пломбира,

Несут добро, срезая зло

И дарят люду естество.

Умом они сгрести могли

Всю ценность нынешней земли…

Владимир! Ты владыка мира.

Тебе в подарок эта лира.

Дерзай, точи углы сапфира,

Добро найдёт в яву кумира!

Россия, я тобой горжусь!

И бытием твоим твержусь.

Полмиру в бытности своей

Считать себя частицею твоей.

Твоих же преданность сынов

Бодрит друзей любых углов.

Их подвиг жизни - бесподобен,

Азам их вечно славить склонен.

Так пусть юдоли это племя -

Цветёт века, как чудо-семя.

Ведь очень скоро рай земной

Взсияет русской стороной.

Азам твой, пасынком вдали -

Надеждой данною горит».

«Я вас любил, «так искренне, так нежно» или три песенки о ГЛАВНОМ»

А это экономист и предприниматель, торгующий автомобилями Толибджон Курбанханов. Он сочинил три песни о Владимире Путине, став звездой Интернета. Кстати, Толибджон имеет уже и российское гражданство, поэтому для россиян он тоже - соотечественник.

Первую свою песню, по признанию самого Толибджона, он сочинил в 2000-м, но выложил ее накануне выборов президента в 2012 году после митинга на Болотной площади. В своих интервью он отмечал, что сочиняет песни про Путина «искренне, честно, от своего сердца».

Вот строчки из его первой, нашумевшей песни про Владимира Путина, в то время - премьер-министра России, которую он назвал «ВВП»:

Давайте вместе вспомним мы те годы,

Когда его не было, одни заботы.

Страна в кризисе, народ страдал,

И в это время Бог его послал.

Заметили, когда он пришел во власть?

В начале века и тысячелетия.

Он Божий посланник, и он многое даст

С приходом его, во всем улучшения.

Хорошая стратегия, заметили вы?

Нет никакого долга страны!

Нам доказал за свое президентство

Выполняет обещания, отвечает за слова.

Припев:

ВВП — спас страну! ВВП — он защищает!

ВВП — поднял Россию и все больше развивает.

ВВП спас народ! ВВП — оберегает!

ВВП, когда во власти, он стабильность сохраняет.

Подъем экономики во главе его

Страна добилась так легко

Как еще доказать это тебе?

Больше всех он предан стране

Работал агентом год за годом

Лучший спортсмен и сын народа

Если сравнить, то он лучший в стране

Всю ответственность он несет на себе

Стабильною страной Россия стала

Недостойные стали во власть прорываться

Настало время для всех и нас

Правильно выбрать и в этот раз.

Но набрав миллионные просмотры в инете, таджикский хитмейкер на этом не остановился и вскоре создал новый хит под названием «Спасибо тебе, Боже, за Владимира», который собрал в Рунете за несколько дней свыше полмиллиона просмотров:

В каждом из нас в душе живет герой

Быть на него похожим хочется порой,

Когда был мальчишкой, увидел его впервые

С тех пор хочу на него похожим быть сильнее.

Я уже не сомневаюсь в божьей силе

Хотел его победы данной нам свыше

И те, кто верит в Бога, об этом знают

Не каждого там, на небесах, выбирают.

Спасибо тебе, Боже, за Владимира

За моего героя и кумира

Я подниму бокал за здоровье,

Чтобы у него сбылись все желания.

Спасибо тебе, Боже, за Владимира

За моего героя и кумира

Ведь я не один на свете такой

Все больше нас, кто согласен со мной…

Третья песня "С юбилеем, господин президент!" в честь Путина прозвучала накануне его 60-летия, когда Толибджон Курбанханов снял клип и выложил ее в интернете.

«07.10.52 года. Великий город Ленинград,

Простая мать Мария родила Владимира,

Не смогла даже предполагать…

Добился всех высот на этом свете,

За семью, за Россию остается в ответе,

Ведь он часть истории...», – поет в ролике Курбанханов на фоне красот Санкт-Петербурга. В кадре также крупно показывают наручные часы Толибджона, на циферблате которых красуется надпись "Я люблю Путина".

Как пишет Newsru.com, в российской оппозиции сначала не поняли, что Курбанханов спел все это абсолютно серьезно, охарактеризовав его творение «как лучший антипутинский ролик» и призвав распространять его, где только можно.

Песни Толибджона, написанные в традиционном восточном стиле - мадх (то есть в жанре восхваления) вызвали ожесточенные споры в обществе. Как писали «Известия» в то время, «заигрывание с властью не всегда бывает безопасным. Каждый таджик знает легенду о том, как великий поэт и основоположник национальной поэзии Рудаки остался без глаз, потому что визирю не понравилась его песня».

По признанию самого Толибджона этому же изданию, он «не ожидал негативной реакции» и писал от души, то, что у него было на сердце. Но ему обидно, что его уличили в «заказухе» и что он якобы опорочил имя Путина.

Посвящают не только песни…

Наши граждане в своей любви к Путину пошли дальше песен и од.

Семья Джураевых из Таджикистана, которая живет в российском городке Александров, назвала своих детей в честь президента России и министра обороны страны – Путин и Шойгу. Инициатором таких необычных имен стал дедушка Рахмон Джураев, который свое желание так назвать внуков объяснил стремлением отблагодарить политиков за все, что они сделали для мира. По данным СМИ, в доме Джураева есть отдельная комната с портретами Путина, Шойгу, мэра Москвы Собянина, главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Дедушка уверен, что такие имена принесут мальчикам счастье и удачу в будущем.

В 2015 году политолог Павел Зарифулин из Центра современных исследований им. Гумилева, написал, что в далеком таджикском кишлаке в мечети люди молятся за Путина. «Вы там в Москве - ничего не понимаете. А через Путина - Бог говорит. Он дело Ленина делает», - говорили ему аксакалы.

Не только Путин нас вдохновляет

Кроме Путина, граждане Таджикистана восхищаются и другими зарубежными политиками. Например, интересное стихотворение, посвященное официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, написал таджикский журналист Шамсиддин Муким. Произведение он назвал «Пожелание другу». Вот его текст:

Друг, удачи тебе хочу пожелать,

Божий лик твой хотел увидать.

Пусть хвала до небес превозносит тебя.

Я желаю тебе долго жить и блистать…

…Ты упорно, мой друг, веришь в силу добра,

Пустословьем пустым не умеешь плести.

Говорит Шамсиддин, что тебе суждены

Плодотворная жизнь и высокая стать».

А в прошлом году 62-летний поэт из Фархорского района Саиджалол Каримзода за свои стихи в честь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева получил подарки от казахстанского посольства. «АП» писала, что впервые стихи поэта из таджикской глубинки оценены со стороны главы другого государства. «Я считаю Назарбаева справедливым падишахом и поэтому посвятил ему стихи», – объяснил «АП» свой поступок автор стихов.

«А может быть, стены Иерихона пали просто оттого, что в городе слишком сильно дули в фанфары»? (Ежи Лец, польский поэт-философ)

В чем причина восхваления?

Испокон веков люди искали ответа на свои вопросы, недовольные тем, как у них обстоят дела в государстве. И вера в справедливого царя всегда была и остается сказкой - мечтой простого народа. В современной интерпретации Путин как раз и стал в глазах его почитателей из иностранных государств тем «справедливым» и «гуманным», «самым-самым», в котором видят кумира.

В Бишкеке несколько лет назад, на митингах славили российского президента, как лидера мирового масштаба, способного управлять государством, несмотря на санкции, и как единственного «справедливого политика, работающего над безопасностью в XXI веке».

В Кыргызстане назвали пик в честь Путина, и планировали назвать его именем улицу. В Таджикистане несколько лет назад была популярна ткань под названием «Путин». Также в честь российского президента можно найти портреты, выполненные на коврах, в том числе в кабинетах чиновников.

«Видимо, жителям Средней Азии есть, за что любить Путина. Оставив в стороне тему гастарбайтеров, для которых он – щедрый (по сравнению с местными) работодатель, можно поразмышлять о ментальном единении российского президента и простого узбека, таджика, киргиза…налицо тянущаяся из глубины веков сыновья любовь подданных к своему сюзерену, каким бы он ни был», - пишет slon.ru.

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