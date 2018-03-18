АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 19 МАРТА 2018 ГОДА

- В Hyatt Regency Dushanbe пройдет мастер-класс непальского миллиардера Бинода Чаудхари на тему «Как построить миллиардную компанию» и презентация книги «Игра по-крупному: Вдохновляющая история первого миллиардера Непала».

- Посольство Индии организовывает церемонию передачи автомобилей скорой помощи различным городам и районам Таджикистана. Начало в 10:00 в здании посольства.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 19 МАРТА

2007 - Эмомали Рахмонов заложил первый камень в здание гимназии для особо одарённых детей.

2009 - Президент в ходе визита в Вахдатский район дал старт строительству железнодорожной ветки «Вахдат-Яван».

2013 - Состоялась церемония закладки первого камня в строительство нового терминала Международного аэропорта Душанбе (МАД).

2014 - Президент сдал в эксплуатацию столичный Наврузгох.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 19 МАРТА

1075 - Родился таджикско-персидский писатель и ученый Абулкосим Замахшари.

1947 - Родился поэт Шодибек Саттори.

1947 - Родилась композитор Заррина Миршакар, дочь Народного поэта Таджикистана Мирсаида Миршакара.

1948 - Родился доктор химических наук, профессор Иззатулло Ганиев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 МАРТА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 16-21 тепла, в горах ночью -4+1, днем 7-12 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 21-26 тепла, в предгорьях ночью 4-9 тепла, днем 15-20 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 мороза, днем 6-11 тепла, по ВГБАО ночью 9-14 мороза, днем 2-7 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 18-23 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 11-16 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/c.Температура: ночью 8-10 тепла, днем 18-20 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 8-10 тепла.