В 1931 году один из самых известных и популярных журналов Советского Союза - «СССР на стройке» (первый из советских журналов), посвятил Таджикистану целый номер (№ 10.1931г.).

В те далекие годы многие журналы позволяли себе «роскошь» отводить одной теме до сорока восьми полос, и это давало возможность раскрыть любую тему в фотоснимках разнообразно и глубоко. В журнале практически не было длинных и нудных текстов, зато были удивительные фотографии таких мастеров, как Евгений Халдей и Макс Альперт. Автором всех фотоочерков сделанных для журнала о Таджикистане был Макс Альперт, выдающийся советский фотограф, зачинатель советской серийной репортажной фотографии. Автор работы «Комбат», ставшей одним из символов Второй Мировой войны.

Впервые Макс Альперт приехал в Таджикистан весной 1931 года, и оставил нам фотосвидетельства, как преображалась республика тогда и в последующие годы.

Он был свидетелем строительства ударной стройки Вахшской оросительной системы, включенной в число 150 особо важных строек СССР и получившей характерное для эпохи название - Вахшстрой.

Макс Альперт сделал исторический фоторепортаж на строительстве Ферганского канала, когда 160 тысяч кетменщиков вершили чудо, у них были примитивные орудия труда, но энтузиазма им было не занимать. Гигантский канал возник за 45 дней! Это была одна из первых строек дружбы двух братских соседних республик – Узбекистана и Таджикистана.

Макс Альперт снял первые журнальные фоторепортажи о строительстве Душанбе, о новой жизни в городах и кишлаках Советского Таджикистана.

Он неоднократно приезжал в Таджикистан, последний раз - в 1972 году. И каждый раз в центральных газетах и журналах СССР публиковались его потрясающие, живые фотографии, рассказывающие о простых людях и тружениках нашей республики. Могучая индустрия. Ее хозяева рабочие и инженеры. Молодежь – университет, институты и школы. Гамлет и Отелло на таджикском языке. Национальный балет известный всему миру, научные центры. Новь таджикского кишлака. Жадная тяга к знаниям.

И сегодня, просматривая галерею его фотопутешествий по Таджикистану, чувствуешь ритм той эпохи.

1 /14 Обложка журнала «СССР на стройке» № 10.1931 год.

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