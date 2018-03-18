Духи «Красная Москва», торт «Птичье молоко», вкуснейший квас и бюстгалтеры, размером с небольшой парашют. 17 марта 1991 года – прошел Всесоюзный референдум, на котором три четверти голосовавших высказались за сохранение СССР. Союз все равно распался, а с ним постепенно ушли и атрибуты нашего советского прошлого.

Сегодня мы предлагаем старшему поколению вспомнить, а молодежи узнать, какие продукты питания и товары общего потребления производились в СССР. Вы немало удивитесь.