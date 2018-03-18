В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу.

В четвертьфинальной стадии турнира действующий обладатель Кубка Лиги чемпионов – мадридский «Реал» сыграет с туринским «Ювентусом», каталонская «Барселона» с итальянской «Ромой», испанская «Севилья» — с «Баварией», а в четвертой паре сойдутся два английских клуба — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Первые матчи пройдут 3 и 4 апреля, ответные — 10 и 11 апреля. Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».

В Лиге чемпионов сезона-2016/17 победу одержал «Реал». В финале мадридцы обыграли «Ювентус» со счетом 4:1.

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