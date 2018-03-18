27 лет назад – 17 марта 1991 года – прошел Всесоюзный референдум, на котором три четверти голосовавших высказались за сохранение СССР. В том же году Союз прекратил свое существование.

«АП» попросила разных граждан, принявших участие в том референдуме, рассказать, как это было и как развал Союза сказался на них лично.

Известный таджикский ученый и журналист, профессор Ибрагим Усманов уверен в том, что тогда на референдуме не было никакой подтасовки, он сам был наблюдателем на многих участках, где голосовало население Севера Таджикистана.

"Вообще в мировой истории не было и впредь не будет такого случая, когда правительство одной страны обращается к своему народу с вопросом о том, сохранить или распустить государство".

После распада СССР, признается профессор, лично его материальное положение улучшилось. При независимом Таджикистане он получил такие государственные должности, о которых при Союзе не мог и мечтать.

"Но все-таки мне жаль, что распалась такая великая держава, - отмечает он.

"Да, я радуюсь независимости своего родного Таджикистана, но распад Союза увел из жизни миллионов такое понятие, как доверие к человеку", - считает Усманов.

80-летний Ходжи Саидмурод: «В 20-х годах, когда в Москве решили образовать государство под названием СССР, никто мнения таджиков об этом не спросил. Если б тогда спросили нас, скорее всего, мы ответили бы "нет". И когда в начале 90-х прошлого века развалили СССР, никто не учел наше "нет".

Доктор юридических наук, заместитель лидера Социал-демократической партии Шокирджон Хакимов говорит, что во времена Союза он 11 лет занимал руководящие выборные должности в уставных органах Таджикского политехнического института, Худжандского ГК ЛКСМ, Ленинабадского ОК ЛКСМ и ЦК ЛКСМ Таджикистана.

- Было интересно жить и работать. После развала ценности кардинально изменились: коррупция, кумовство, местничество, чувство собственной отстраненности от реального участия в социально-политической жизни страны и управлении государством – это наша реальность сегодня, - говорит он.

"Граждане независимой страны не могут реализовать свои конституционные права на труд в собственном государстве. Поэтому если сравнивать, то лично для меня и абсолютного большинства наших сограждан тогда, конечно, было лучше, чем сейчас", - отмечает Хакимов.

А вот как вспоминает СССР отставной полковник советской милиции 75-летний Хикмат Н.:

- В то время мы жили за «железным занавесом», и нам казалось, что мы живём правильно, хотя многим иностранным туристам советский образ жизни был в диковинку: пустые прилавки продуктовых (и не только) магазинов, эти бесконечные погони за фарцовщиками, чтобы «достать» косметику, жевательную резинку или джинсы (хотя только теперь начинаешь понимать, что красивая упаковка и заграничные «шмотки» не самое главное в жизни). Больше всего иностранцев удивляли громкие лозунги типа «Слава КПСС!», «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи» и тому подобные. Но как тогда пелось, «у советских собственная гордость». Мы жили собственной жизнью, и нам не было дела до мнения иностранцев.

"Сейчас нам надо не охаивать наше прошлое, а перенять и использовать всё самое лучшее, что было при советской власти", - убежден бывший милиционер.

Полковник считает, что одним из основных негативных явлений начала 90-х годов наряду с гражданским противостоянием стал массовый исход русскоговорящих граждан из Таджикистана, где люди разных национальностей в течение десятилетий жили бок о бок друг с другом.

"И всё же историю нельзя переделать, случилось то, что должно было случиться: Советский Союз распался, и моя республики получила долгожданную независимость", – говорит он.

Александра Конева всю жизнь проработала на «Таджиктекстильмаше». Сейчас ей 74 года.

- Я еще совсем молоденькой приехала в Душанбе из Самары, тогда это было просто - с девчонками окончили школу и решили: нужно ехать изучать свою родину. Решили сюда: тепло, солнечно, фрукты дешевые, люди улыбчивые. Да так и остались. Не думаю, что есть человек, который бы сказал, что при Союзе было что-то не так. У меня вот зарплата была – 110 рублей, сейчас пенсия такая же – 120 сомони. Только вот раньше я каждый год могла ездить в отпуск с детьми, да и жили мы неплохо, а сейчас? Если бы не дети, пропала бы с голоду.

Александра помнит 17 марта 1991 года, ходила она и на референдум.

"Голосовали все. Тогда так принято было, никто не отлынивал. И все проголосовали за то, чтобы сохранить СССР. Тогда все так произошло внезапно, развал… Как снег на голову. Кто так решил, почему?"

Пенсионерка осталась жить уже в независимом Таджикистане. Ехать ей некуда. Хоть и не родина, а вся жизнь прожита именно здесь.

"Солнце осталось таким же теплым, но люди уже не такие улыбчивые. Наверное, потому что и фрукты не такие дешевые, как раньше…"