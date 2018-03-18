Деятели культуры Таджикистана уверены, что государственный визит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева откроет новые большие возможности для творческого содружества и возрождения традиции сотрудничества между таджикскими и узбекскими коллегами.

Об этом своими размышлениями с читателями «Asia-Plus» делится Народный артист Таджикистана, известный хормейстер, воспитанник Ташкентской государственной консерватории Холахмад Маджидов.

- Мне несказанно повезло, что с 1967 по 1971 годы я учился в Ташкентской государственной консерватории. Это были чудесные годы студенческой поры, о которых я часто вспоминаю с теплотой, а в памяти оживают незабываемые впечатления того времени. Многоголосый, разноликий, всегда радушный Ташкент с его широкими проспектами, скверами с фонтанами, тенистыми парками на берегу Анхора-город, где постоянно проходили фестивали, концерты, театральные представления и другие культурные мероприятия регионального и международного уровней, сразу пришёлся нам, только вступающим в большую жизнь людям, по душе. Вместе со мной из Таджикистана на разных факультетах крупнейшего музыкального учебного заведения Центральной Азии азам профессионального искусства обучались Фируз Бахор, в будущем известный композитор, Аъзам Солиев, Аслидин Низомов, ныне крупный теоретик музыки, и композитор Юнус Мамедов.

А какие у нас были замечательные преподаватели, которые верили в нас, терпеливо и с неиссякаемым вдохновением вводили своих ещё малоопытных учеников в мир большого искусства. Это профессора: в то время ректор консерватории - Хамид Рахимов, Муртазо Азимов, он же одновременно директор музыкального училища им. Хамзы, Ахмад Адылов - декан исполнительского факультета и чангист виртуоз, Рустам Негматов, который был ещё и дирижёром симфонического оркестра в консерватории. Мы очень многим обязаны им, я всегда с признательностью думаю о них. И не только о них. В консерваторию часто приходили и общались с нами, студентами, такие корифеи музыкального искусства, как Мухтор Ашрафи, Сулаймон Юдаков, автор музыки гимна республики Таджикистан Мутаваккил Бурханов, автор музыки гимна республики Узбекистана и композитор Мардон Насимов. Каждая встреча с ними была настоящей школой для нас. По их совету мы регулярно посещали театры имени А. Навои, Хамзы, Мукими.

Как братья одной семьи…

Ещё, что очень важно для меня, за годы учёбы в Ташкенте я обрёл много друзей и знакомых, чем весьма дорожу и горжусь. Со мной, например, на дирижёрско-хоровом факультете учился сладкоголосый Фаррух Зокиров, чьи слава и популярность в Таджикистане не уступают тем, что окружают его в родном Узбекистане. Именно поэтому указом президента Республики Таджикистан ему присвоено высокое звание Народного артиста Таджикистана. Я учился также с ныне именитым хормейстером Джурой Шукуровым, сыном выдающегося музыканта академика Юнуса Раджаби - Фарходом.

Нас, сокурсников, объединяли искренняя дружба, взаимопонимание, юношеский задор, вместе мы строили планы на будущее. Во время праздничных дней и краткосрочных каникул я по приглашению своих узбекских товарищей ездил в Самарканд, Бухару, Маргелан, Ургенч. Везде я отмечал радушие и гостеприимство и чувствовал себя как дома. Не забуду, как в 1968 году в Узбекистане с большим размахом прошла Декада литературы и искусства Таджикистана. Помню, как в заключительном концерте во Дворце дружбы народов зрители, пришедшие в восторг от чарующего пения и звонкого голоса Народной артистки Таджикистана Шоисты Муллоджоновой, долго аплодировали стоя. Тогда я ещё раз убедился, что у нас, таджиков и узбеков, музыка и песни звучат в унисон, поскольку у нас одинаковая ладотональность.

Вспоминается мне и такой случай. Мой сокурсник композитор Улугбек Мусаев, подававший тогда большие надежды, признанный композитор сегодня, решил попробовать себя в настоящем искусстве. И сочинил музыку к балету по мотивам повести Шарафа Рашидова «Кашмирская песня». Постановка получилась удачной, я был рад, что по приглашению Улугбека принял в ней участие в качестве вокалиста в вокализе балета. Поэтому я с полным основанием могу сказать, что моё творческое содружество с узбекскими коллегами началось ещё в студенческие годы. К счастью, оно продолжилось и потом, правда, спустя годы, но я хочу напомнить о другом.

В 1998 году, после почти двадцатилетнего перерыва, в Узбекистане вновь прошли Дни культуры Таджикистана, чего, как я не раз убеждался, ждали не только у нас, но и в Узбекистане. Я с радостью отметил, что мой любимый город Ташкент, с которым связано столько хороших воспоминаний, стал ещё краше. Как профессиональный музыкант, к тому же я тогда был ещё и главным хормейстером Таджикского государственного академического театра оперы и балета им. С. Айни, не мог не обращать внимания на то, какое сильное впечатление на слушателей, переполнявших концертный зал великолепного дворца «Туркестан», произвела кантата нашего талантливого, но безвременно ушедшего из жизни композитора Талаба Сатторова на стихи Рудаки «Ветер, вея от Мульяна, к нам доходит...».

Новый импульс дружбы

Конечно же, я сравнивал наш хор с узбекским, отчего, признаюсь честно, не пришёл в восторг. С сожалением я подумал о том, что у нас не хватает композиторов и авторов, способных на высоком уровне сочинять оперную музыку, либретто. Этими мыслями я поделился со своим однокурсником и закадычным другом, ныне одним из ведущих композиторов Узбекистана Мустафо Бафоевым. Я ему предложил в содружестве поставить оперу в нашем театре. После продолжительной беседы определились и по теме - «Сино» («Авиценна»). Мустафо охотно согласился, дело теперь было за либретто. По возвращению в Душанбе я подключил к нашему проекту философа и поэта Кароматулло Олимова.

Текст этого большого музыкально-вокального произведения мы переправили в Ташкент Мустафо Бафоеву. Так сложился наш тендем, работа пошла. Но время тогда было непростое, возникли некоторые затруднения. При поддержке тогдашнего посла Таджикистана в Узбекистане, бывшего министра культуры, отлично понимающего всю значимость этого дела, Мустафо с партитурой и клавиром приехал в Душанбе.

Мы его встретили вместе с нашим общим другом Убайдулло Раджабовым, режиссёром-постановщиком оперы «Сино». Постановка превзошла наши ожидания, опера была встречена зрителями очень тепло и прозвучала как предвестник новых творческих свершений, возрождения добрых старых традиций. Открылённые успехом, мы осуществили ещё одну постановку - оперы «Борбад».

Ничто не вечно в подлунном мире, но нет такой силы, которая может поколебать братство и дружбу таджиков и узбеков, народов сроднившихся навечно.

Политика, проводимая лидерами наших государств - уважаемыми Эмомали Рахмоном и Шавкатом Мирзиёевым, получившая сегодня новый импульс, направленная на расширение и укрепление всесторонних связей, в том числе и в гуманитарной сфере, чему очень рады мы, деятели культуры, тому порука и гарантия. В её прочности, уверены, не сомневаются ни в Таджикистане, ни в братском Узбекистане.

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