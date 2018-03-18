Сегодня в Душанбе во второй половине дня покончила жизнь самоубийством, сбросившись с моста в Душанбинку, молодая девушка. Спасти ее не удалось.

Примерно с 18.00 район моста по проспекту Шерози (возле издательства "Шарки Озод") был оцеплен милицией. Тело девушки подняли, личность ее пока не установлена.

По словам одного из милиционеров, в реку бросилась девушка, однако пока неизвестны причины, толкнувшие ее на этот шаг.

"Мужчина увидел в реке девушку, и позвонил в милицию, на место ЧП прибыли сотрудники ОМВД по району Фирдавси. Девушку вытащили из воды, как только будет установлена ее личность, передадим тело родственникам", - сообщил сотрудник правопорядка.

Мост через Душанбинку в районе ГЖК - "излюбленное" место для самоубийц. Здесь часто происходят подобные ЧП.