Почти год назад начались работы по строительству нового парламентского комплекса в столице. Практически всех жителей домов, подлежащих сносу, по улицам Бохтар, Шота Руставели и Рудаки выселили. Но, как оказалось, там остались еще люди, им отключили свет, воду и тепло, но они продолжают отстаивать свои права. Подробности в материале «АП».

«Арифметика» не в пользу граждан

Лейла Кудратова живет со своей семьей в 1-й квартире дома №5 по улице Шота Руставели.

Как рассказал «АП» отец Лейлы, Ахмеджон Махмадмуродов, в 2011 году, после того, как его дочь развелась с мужем, суд района И.Сомони разделил квартиру между тремя членами семьи.

По его словам, муж Лейлы получил компенсацию и выселился, оставшиеся 20 кв.м. остались Лейле и ее сыну Азиму. После раздела квартиры, Кудратова Л. на собственные средства построила пристройку в две жилые комнаты площадью 31,9 кв.м. Вся эта площадь не была учтена при оценке компенсации за снос данной квартиры.

- Все обращения с требованием всестороннего и полного изучения материалов по оценке жилой площади моей дочери в госорганы на данный момент остаются без внимания, - говорит Махмадмуродов.

Между тем, наши собеседники указывают, что рабочая группа по устранению недостатков на строительной площадке возводимого нового здания парламента Таджикистана периодически собирается, они приглашают и граждан, жилые дома которых остались не снесенными в связи с затянувшимся вопросом компенсации причиненного материального вреда за снос жилых домов. Последнее заседание рабочей группы прошло в здании Дирекции по строительству правительственных объектов Исполнительного аппарата Президента РТ.

- Но пока никаких изменений нет. Если не считать, что в дом №5 по улице Шота Руставели прекращена подача электроэнергии, воды и тепла. Несмотря на все это, мы будем продолжать отстаивать свои права, - сетуют они.

$12 тыс. - это шутка?

В одной из других квартир этого «сталинского» дома живет Собир Ниёзов. Общая площадь его квартиры всего лишь 18 «квадратов».

- Это мое единственное жилье, квартира является государственной, и я ее не приватизировал до настоящего времени , - говорит Собир Ниёзов.

По его словам, в середине прошлого года он получил предостережение, подписанное председателем района И.Сомони об освобождении квартиры для изъятия участка земли для общественных и государственных нужд в связи со строительством нового здания парламента Таджикистана.

Собир и Раъно Ниёзовы

- После того, как я предоставил все правоустанавливающие документы в рабочий штаб, комиссия определила компенсацию в 110 тыс. сомони ($12,4 тыс.). Комиссия не хочет услышать меня, но я настаиваю, чтобы мне предоставили другую свободную квартиру в собственность в виде компенсации за снос прежней. Ведь за предлагаемые мне $12 тыс. в Душанбе невозможно купить квартиру, тем более в центре. Все мои обращения остаются нерассмотренными. Остается непонятным, почему власти не хотят услышать граждан. Наше жильё отрезали от электроснабжения, которую неделю нет воды и тепла. Но мы все же надеемся, что нам удастся получить равнозначную компенсацию за снос, - сетует Собир Ниёзов.

Сестра Собира, Раъно Ниёзова говорит, что она участвует практически во всех заседаниях рабочей группы. На одном из последних заседаний чиновники озвучили свое намерение обратиться в суд с исковым заявлением о сносе жилья ее брата.

- Конечно это их право, но мой брат отстаивает свои конституционные права, - резюмировала Раъно Ниёзова.

Мнение юриста

Адвокат Абдурахмон Шарипов, представляющий общественную организацию «Независимый центр по защите прав человека», в интервью «АП» отметил, что в обоих случаях фактические обстоятельства указывают на проблему, возникшую при исчислении и распределении компенсации за снос жилых домов. В случае с квартирой Собира Ниёзова - это снос жилой квартиры государственного жилого фонда.

-В соответствии со статьёй 64 Жилищного кодекса РТ снос жилого помещения в связи с отводом земельных участков для государственных или общественных нужд, осуществляется только после предоставления выселяемым гражданам равноценного жилого помещения. Это означает, что стоимость государственной квартиры при сносе не оплачивают гражданам, занимающим эти квартиры, так как это собственность государства. Гражданам предоставляют другое жилое помещение из государственного жилого фонда.

Относительно случая Лейлы Кудратовой - сноса квартиры, являющейся собственностью гражданина, адвокат подчеркнул, что при исчислении компенсации за снос жилого дома этой семьи рабочая группа не учла фактические обстоятельства распределения жилой площади между собственниками. В связи с этим возник спор о несоразмерности суммы компенсации.

- В соответствии со ст.263 Гражданского Кодекса РТ, прекращение права собственности на недвижимость в связи с решением государственного органа, не направленным непосредственно на изъятие имущества у собственника, в том числе решением об изъятии земельного участка, на котором находятся принадлежащие собственнику дом, иные строения, сооружения или насаждения, допускается лишь в случаях и порядке, установленных законодательными актами, с предоставлением собственнику равноценного имущества или возмещением ему в полном объеме убытков, причиненных прекращением права собственности, - сообщил адвокат.

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