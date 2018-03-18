Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан на своем сайте опубликовало результаты мониторинга реализации «Стратегии борьбы против коррупции в Республике Таджикистана в 2013-2020 гг.»

Авторы исследования приводят, что в период с 2011-2015 263 государственных служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности.

В частности, 111 госслужащих в центральном аппарате: Маджлиси намояндагон - 6, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией РТ - 2, Совет юстиции - 3, Минюст - 45, МИД - 1, Министерство экономразвития и торговли - 8, Минтруда, миграции и занятости населения - 11, Агентство труда и занятости населения - 4, Миграционная служба - 4, Государственная служба по надзору в сфере труда, занятости населения - 25, Государственная служба по надзору в области энергетики - 1, Служба по государственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору – 1.

В органах местного самоуправления были привлечены к дисциплинарной ответственности 152 чиновника: - Хатлонская область - 4, город Курган-Тюбе - 11, район Д.Руми - 4, Яван - 2, Худжанд - 26, Пенджикент - 5, в Шахристан - 18, Ванч - 2 Рушан - 5, городе Турсунзаде – 43, Шахринав - 4, Джиргаталь - 4, Варзоб - 6 и Тавильдара - 2, столичные районы Фирдавси - 7, Сино - 9. Всего пять государственных служащих освобождены от занимаемых должностей, остальным объявлены предупреждение, выговор и т.д.

В приведенном исследовании указывается, что в 2016 году к 32 чиновникам, занимавшим руководящие должности (центральный аппарат - 29, местные органы власти - 3), применена ротация.

Несмотря на это, по состоянию на 31 декабря 2017 года в государственных органах (за исключением партийных должностей) 453 чиновника (в центральных органах - 276 и 177 в местных органах власти) подлежат ротации кадров. Из их числа 402 (центральные органы - 252, местные органы - 150) работают на одном месте более пяти лет. 41 госслужащий (центральные органы - 22 и 19 – местные органы власти) работают непрерывно на одном месте более 10 лет. 10 госслужащих работают более 15 лет на одном месте.

В исследовании приводятся также результаты аттестации госслужащих, проведенной в 2013 году. В 2013 году количество госслужащих составляло 18705 человек, из них 14959 (80,0% ) были аттестованы.

По результатам аттестации оценку «отлично» тогда получили 1895 госслужащих (12,6%), на «хорошо» была оценен потенциал 10273 человек (68,7%) , «удовлетворительно» получили 2767 (18,5%), а 24 человека (0,2%) получили «неудовлетворительно».

В материалах исследования приводятся и другие данные по некоторым отраслям. Например, указывается, что за 9 месяцев прошлого (2017) года в Таджикистан завезено медикаментов и медицинских товаров на сумму $35 млн. 352 тыс. 295. Из них, на сумму $12 565 861 гуманитарная помощь, для коммерческих целей - на сумму $21 205 565 и в целях использования - на сумму $1 580 869. Экспорт лекарственных препаратов из Таджикистана в этот период составил $6 млн.921 тыс. 633 (57 млн.798 тыс.021 сомони).

В исследовании приводится тот факт, что руководители министерств и ведомств ушли в сторону от участия в борьбе с коррупцией и переложили всю ответственность за реализацию пунктов Стратегии на своих заместителей или же юристов.

«Именно по этой причине многие пункты «Стратегии противодействия коррупции в Республике Таджикистан на 2013–2020 годы» реализуются не в полной мере», - приводится в документе.

Авторы доклада отмечают, что руководителям министерств и ведомств было предложено каждые два года обновлять планы работы по реализации Стратегии, но многие министерства и ведомства решили, что достаточно одного - до 2020 года.

В рамках реализации «Стратегии противодействия коррупции в Республике Таджикистан на 2013–2020 годы» во всех регионах Таджикистана было проведено социологическое исследование, которое охватило 88455 человек, из различных слоев населения .

Респонденты, как указывают авторы исследования, привели тринадцать составляющих для искоренения коррупции в стране. Например:

- повышение заработной платы, обеспечение достойного уровня жизни, обеспечение рабочими местами населения и их социальная защита;

- улучшение качества образования на всех уровнях;

- забота властей об улучшении уровня жизни сотрудников правоохранительных органов, силовых структур, сферы образования и медицины;

- привлечение на руководящие должности честных, образованных и компетентных специалистов;

- практиковать публичные обсуждения фактов коррупционных преступлений.

В антикоррупционном агентстве сообщили, что следующее социологическое исследование будут проведено в 2019 году.

Напомним, «Стратегия противодействия коррупции в Республике Таджикистан на 2013–2020 годы» была принята в 2013 году.

Между тем, в «Индексе восприятия коррупции: Замкнутый круг коррупции и неравенства должен быть разорван», который был опубликован Transparency International в июне прошлого года, Таджикистану было отведено 152-ое место среди 175 стран.

Эксперты организации отметили, что коррупция широко распространена на всех уровнях в таджикском обществе.