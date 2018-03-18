Компания Japan Tobacco договорилась о покупке российского производителя сигарет «Донской табак», пишет Медуза.

Сумма сделки оценивается в 90 миллиардов рублей (1,6 миллиарда долларов), сообщила японская компания.

Сделку планируется завершить до конца третьего квартала 2018-го фискального года, «после получения разрешения от регуляторов».

«Донской табак» — четвертая по размеру табачная компания в России, занимающая около 7% рынка.

75,51% акций «Донского табака» принадлежит депутату Ивану Саввиди. В числе других активов Саввиди — контрольный пакет греческого футбольного клуба ПАОК.

По итогам сделки Japan Tobacco увеличит долю на рынке примерно до 40%, что "немедленно скажется на прибыли", уверены в японской компании.

В группе "Агроком" (головная компания "Донского табака") подтвердили факт сделки. "С учетом объективных обстоятельств, сложившихся на рынке — отрицательная динамика, ужесточение регулирования и акцизной политики, рост теневой составляющей — стало очевидным, что возможности для развития отдельного табачного предприятия, функционирующего вне крупной международной табачной корпорации, год от года сокращаются", — говорится в сообщении компании.

Производственный комплекс компании расположен в Ростове-на-Дону. "Донской табак" является головной компанией табачного бизнес-комплекса многоотраслевого холдинга "Группа Агроком" ростовского бизнесмена, экс-депутата Госдумы (2003-2012 гг.) Ивана Саввиди. Компания поставляет продукцию во все регионы России, а также на рынки стран СНГ и дальнего зарубежья. EBITDA в 2016 году составила 4,4 млрд рублей.