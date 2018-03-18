В Таджикистане сотрудников всех государственных ведомств, учреждений и организаций обязали по субботам участвовать в утренней зарядке.

Участвовать в ней обязаны все госслужащие, без исключения.

Составлен график, согласно которому ведомства будут проводить субботние зарядки, и определены места, где каждое ведомство будет ее проводить.

Начинаются зарядки в семь утра и длятся приблизительно полчаса.

Сегодня рано утром мы побывали на одном таком мероприятии: в столичном парке Государственного флага у водопада занимались физкультурой сотрудники Госкомитета по телерадиовещанию, Комитета по землеустройству и геодезии, Комитета по делам женщин и семьи, а также сотрудники Комитета по охране окружающей среды, студенты.

Сначала была пробежка, а затем чиновники выполняли различные физические упражнения. Как видно по фото, в зарядке приняли участие преимущественно мужчины, женщин были единицы.