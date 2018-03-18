В стартовом матче второго тура чемпионата Таджикистана по футболу среди команд высшей лиги «Худжанд» (Худжанд) на своем поле переиграл «Хатлон» (Бохтар) со счетом 2:1. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.

По информации ФФТ, голы Агблея Джонса и Манучехра Ахмедова принесли первую победу «Худжанду» в новом чемпионате.

Чемпионат Таджикистана. Высшая лига. Матч 2-го тура

«Худжанд» – «Хатлон» – 2:1

Гол: Агблей Джонс, 38 (1:0). Манучехр Ахмедов, 67 – с пенальти (2:0). Навруз Рустамов, 90+3 – с пенальти (2:1).

«Худжанд» (Худжанд): Алексей Матросов, Далерджон Тухтасунов, Хасан Рустамов, Манучехр Амедов, Хуршед Бекназаров, Эхсон Бобоев (Сохибджон Хакимов, 82), Фуркатджон Хасанбоев (Дилшод Бозоров, 56), Хикматулло Расулов, Бахтиёр Чориев, Агблей Джонс (Мехродж Шарифзода, 65), Джахонгир Эргашев.

«Хатлон» (Бохтар): Фатхулло Бобоев, Алишер Баротов, Холмурод Назаров, Далер Шомуродов, Отабек Каримов, Умарджон Шарипов, Джамолиддин Зардиев (Иззатулло Бахриддинов, 74), Мухтор Ортиков (Аваз Камчинов, 78), Наимджон Иброхимзода, Парвиз Ахунов, Навруз Рустамов.

Предупреждения: Хуршед Бекназаров, Далерджон Тухтасунов («Худжанд»), Далер Шомуродов, Холмурод Назаров («Хатлон»).

Лучший игрок матча: Бахтиёр Чориев («Худжанд»).

Главный судья: Бехруз Муртазоев (Душанбе).

Инспектор судей: Насриддин Азизов (Кабадиян).

Комиссар матча: Ахлиддин Юнусов (Худжанд).

16 марта. Худжанд. Стадион «20-летия Независимости Таджикистана». 1500 зрителей.