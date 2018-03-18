Депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР еще на один 5-летний срок.



Выборы главы государства состоялись утром 17 марта на пятом пленарном заседании первой сессии ВСНП 13-го созыва путем тайного голосования. Все присутствующие 2970 депутатов единогласно проголосовали «за».



Кроме того, Си Цзиньпин переизбран председателем Центрального военного совета КНР, сохранив в своих руках партийное, военное и государственное руководство.



Вице-председателем КНР избран бывший секретарь главного антикоррупционного органа Компартии Китая Ван Цишань.