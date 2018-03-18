Министерство иностранных дел Таджикистана опубликовало на своем официальном сайте перечень государств, добавленных в список иностранных стран, чьи граждане имеют право на получение визы Республики Таджикистан в упрощенном порядке.

В сообщении на сайте МИД РТ отмечается, что Указом правительства Республики Таджикистан от 15 марта 2018 года «О внесении изменений и дополнений в указ правительства Республики Таджикистан от 25 января 2017 года «О правилах оформления, выдачи визы и электронной визы иностранным гражданам и лицам без гражданства» были внесены следующие изменения и дополнения:

В целях создания благоприятных условий для пребывания на территории Республики Таджикистан иностранных граждан и лиц без гражданства, не достигших 25-летнего возраста, которые получили гражданство другой страны по рождению и родители которых являются гражданами Республики Таджикистан, введен новый вид визы «ХС3». На ряду с этим, вышеуказанным гражданам устанавливается упрощенный порядок, который при предоставлении свидетельства о рождении и копии паспортов родителей дает право на получение упомянутой визы сроком на три года.

Для создания благоприятных условий для туристов и иностранных граждан, кроме списка стран, чьи граждане имели возможность получения визы Республики Таджикистан в упрощенной форме, в данный список было внесено дополнительно еще 36 государств, тем самым общее количество государств упомянутого списка составило 112 стран.

Итак, перечень государств, добавленных в список иностранных стран, чьи граждане имеют право на получение визы Республики Таджикистан в упрощенном порядке:

1. Албания

2. Антигуа и Барбуда

3. Содружество Багамских Островов

4. Барбадос

5. Белиз

6. Боливия

7. Босния и Герцеговина

8. Македония

9. Гайана

10. Гватемала

11. Гренада

12. Содружество Доминики

13. Доминиканская Республика

14. Колумбия

15. Коста-Рика

16. Маврикий

17. Мальдивы

18. Панама

19. Папуа-Новая Гвинея

20. Парагвай

21. Перу

22. Эль-Сальвадор

23. Сан-Марино

24. Сент Винсент и Гренадины

25. Сент-Китс и Невис

26. Сент-Люсия

27. Сербия

28. Сейшельские Острова

29. Суринам

30. Тринидад и Тобаго

31. Уругвай

32. Фиджи

33. Черногория

34. Шри-Ланка

35. Эквадор

36. Ямайка.

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