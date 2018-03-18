Министерство иностранных дел Таджикистана опубликовало на своем официальном сайте перечень государств, добавленных в список иностранных стран, чьи граждане имеют право на получение визы Республики Таджикистан в упрощенном порядке.
В сообщении на сайте МИД РТ отмечается, что Указом правительства Республики Таджикистан от 15 марта 2018 года «О внесении изменений и дополнений в указ правительства Республики Таджикистан от 25 января 2017 года «О правилах оформления, выдачи визы и электронной визы иностранным гражданам и лицам без гражданства» были внесены следующие изменения и дополнения:
В целях создания благоприятных условий для пребывания на территории Республики Таджикистан иностранных граждан и лиц без гражданства, не достигших 25-летнего возраста, которые получили гражданство другой страны по рождению и родители которых являются гражданами Республики Таджикистан, введен новый вид визы «ХС3». На ряду с этим, вышеуказанным гражданам устанавливается упрощенный порядок, который при предоставлении свидетельства о рождении и копии паспортов родителей дает право на получение упомянутой визы сроком на три года.
Для создания благоприятных условий для туристов и иностранных граждан, кроме списка стран, чьи граждане имели возможность получения визы Республики Таджикистан в упрощенной форме, в данный список было внесено дополнительно еще 36 государств, тем самым общее количество государств упомянутого списка составило 112 стран.
Итак, перечень государств, добавленных в список иностранных стран, чьи граждане имеют право на получение визы Республики Таджикистан в упрощенном порядке:
1. Албания
2. Антигуа и Барбуда
3. Содружество Багамских Островов
4. Барбадос
5. Белиз
6. Боливия
7. Босния и Герцеговина
8. Македония
9. Гайана
10. Гватемала
11. Гренада
12. Содружество Доминики
13. Доминиканская Республика
14. Колумбия
15. Коста-Рика
16. Маврикий
17. Мальдивы
18. Панама
19. Папуа-Новая Гвинея
20. Парагвай
21. Перу
22. Эль-Сальвадор
23. Сан-Марино
24. Сент Винсент и Гренадины
25. Сент-Китс и Невис
26. Сент-Люсия
27. Сербия
28. Сейшельские Острова
29. Суринам
30. Тринидад и Тобаго
31. Уругвай
32. Фиджи
33. Черногория
34. Шри-Ланка
35. Эквадор
36. Ямайка.
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