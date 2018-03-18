Министр юстиции и генеральный прокурор США Джефф Сешнс уволил первого заместителя директора Федерального бюро расследований Эндрю Маккейба. сообщают СМИ.



«Маккейб многократно неавторизованно разглашал информацию прессе и был не откровенен — в том числе под присягой», - говорится в его заявлении. сообщает Регнум.

По данным генпрокурора, расследование в отношении экс-сотрудника проводилось управлением генерального инспектора и отделом профессиональной ответственности ФБР.



Об уходе Э.Маккейба было объявлено в январе. Он собирался в отпуск до ухода на пенсию 18 марта. Однако, по данным СМИ, его уволили 16 марта, лишив тем самым высокой пенсии по выслуге лет.