Бывший топ-менеджер "Аэрофлота" и соратник Бориса Березовского Николай Глушков умер в Великобритании. Полиция Лондона начала расследование. СМИ сообщили, что на шее Глушкова есть следы удушения. Знакомый Глушкова считает, что тот не повесился, сообщает Русская сужба Би-Би-Си.

Первым о смерти 68-летнего Глушкова написал в "Фейсбуке" бизнесмен Демьян Кудрявцев, семье которого принадлежит российская газета "Ведомости". Кудрявцев работал с Березовским и управлял издательским домом "Коммерсант", который когда-то принадлежал покойному олигарху.

Адвокат Глушкова подтвердил Интерфаксу его смерть: "Я могу подтвердить, что Глушков скончался. Когда он умер - может, несколько дней назад, может, раньше, - мне точно не известно, как не известны обстоятельства и причина его смерти".

Что известно о смерти Глушкова

"Коммерсант" со ссылкой на знакомых Глушкова пишет, что тело бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" было обнаружено его дочерью Натальей в квартире на окраине Лондона.

"По их словам, на шее господина Глушкова были видны следы удушения. Было это убийство или самоубийство, пока не ясно - проводится расследование", - сообщает издание.

Газета напоминает, что Борис Березовский также был найден повешенным в своем доме в пригороде Лондона в марте 2013 года, а Глушков был его партнером и ближайшим соратником.

Кудрявцев сказал Интерфаксу, что не знает всех обстоятельств произошедшего. Он подчеркнул, что Глушков "не повесился", поэтому он не считает его смерть похожей на кончину Березовского. По его данным, тело Глушкова нашли накануне вечером, 12 марта.

Полиция Лондона сообщила, что расследует смерть мужчины в Кингстоне (район на юго-западной окраине британской столицы), однако не назвала его имени. Там подтвердили, что накануне в 22:46 полицию вызвала служба скорой помощи, которая приехала после сообщений об обнаружении тела в доме на Кларенс-авеню.

"Хотя мы считаем, что знаем личность умершего, формальное опознание еще не состоялась", - говорится в сообщении.

Запланировано вскрытие. Точная причина смерти на данный момент остается неясной.