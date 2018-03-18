Россия объявила персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании. Об этом сообщил МИД РФ, пишет Медуза.

Высылаемым дипломатам дали неделю на то, чтобы покинуть Россию.

Также в России прекращается «в связи с неурегулированностью статуса» деятельность Британского совета. Согласие на открытие консульства Великобритании в Санкт-Петербурге отзывается.

«Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер», — добавили в МИД РФ.

Решения были приняты «в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения Российской Федерации в связи с происшествием в Солсбери». Британскому послу Лори Бристоу, вызванному 17 марта в МИД, была передана соответствующая нота.

Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов и прекращении контактов с Россией на высшем уровне в ответ на покушение на бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском городе Солсбери. Власти Британии заявили, что считают Россию ответственной за покушение.

Британский премьер Тереза Мэй ранее заявила, что Россия не предоставила никаких убедительных объяснений в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Они не предоставили убедительного объяснения, которое могло бы позволить предположить, что они потеряли контроль над нервно-паралитическим веществом, и о том, как оно было использовано в Великобритании, а также никакого объяснения, почему у России есть необъявленная программа по химическому оружию в нарушение международного законодательства", - сказала Мэй.