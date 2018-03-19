Сегодня с раннего утра в Таджикистане открылись избирательные участки на выборах президента Российской Федерации. В столице работали только два участка – оба в здании российского центра науки и культуры, быть может поэтому, очередь из желающих сделать свой выбор протянулась тут чуть ли не до самого "Ашана".

Уже после голосования граждане России рассказали "АП" о своем выборе.

Мухаббат Содикова, коренная душанбинка:

- Пришла на выборы с семьей. Настроение праздничное. Проголосовала за достойного кандидата, которого любят и ценят большинство граждан России, в том числе и те, кто живет в Таджикистане.

Игорь:

- Не ожидал, что придет столько народу, что у людей такая высокая гражданская сознательность. Мы с семьей рады участвовать в столь важном политическом событии за будущее процветание и дружбу народов России и Таджикистана.

Виктория:

- Я – гражданка Таджикистана и России. Участвую на выборах впервые. Очень волнительно. Проголосовала, надеюсь, правильно, за достойного кандидата.