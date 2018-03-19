В Таджикистане продолжаются выборы президента России, количество желающих проголосовать, не кончается.

Выборы президента России в Таджикистане проходят на шести избирательных участках. В Душанбе, Худжанде, Курган-Тюбе, а также на военно-космическом объекте "Окно" (город Нурек).

В Российском центре науки и культуры в Душанбе многолюдно, очередь из желающих проголосовать выстроилась от самого центра вдоль дороги на несколько остановок.

Нозим Каландаров, Asia-Plus 1 /12

Как сообщили в посольстве РФ в Таджикистане, в выборах в Госдуму в 2016 году в Таджикистане приняли участие 4388 человек. Ожидается, что на выборах президента России примут участие еще большее количество избирателей.