Эйфория от государственного визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Таджикистан , состоявшегося в начале марта, утихает и постепенно переходит на рабочие рельсы, считает доктор экономических наук, профессора Российско–Таджикского (славянского) университета Рахмон Ульмасов.

По его мнению, президенты двух государств сделали все, что можно было, даже больше, чем все ожидали.

"Слезы матерей, стариков, признательность народов двух стран - это результаты встречи двух президентов. Когда одна умудренная женщина сказала о том, что я каждый день на своем намазе благодарю Бога и наших президентов, то это многого стоит. На приграничных таджикских и узбекских рынках незнакомые люди, узнав, что приехали гости, искренне приглашали их к себе домой. Новость о соглашении об отмене визового режима между Таджикистаном и Узбекистаном распространилась со скоростью света", - отмечает профессор.

Объединение происходит быстрее, чем ожидалось, считает политолог. "Лично у меня такое ощущение, что открытие блок-постов между двумя нашими странами можно сравнить только с падением Берлинской стены. Думаю, каждый год 9 марта именно на границе нужно проводить народный праздник – гуляние", - отметил Ульмасов.

"Наши президенты не только вошли в историю, но также они нашли путь в душу каждого гражданина обеих народов. Они устроили народный праздник. Теперь ход за нами, за каждым из нас", - отметил Ульмасов.

Профессор убежден, что у двух президентов достаточно много недругов: "Недостойное поведение, недостоверная информация, злой поступок (наркодельцов, религиозных экстремистов, террористов, аферистов и всяких негодяев) на золотой каемочке даст пищу недоброжелателям, ненавистникам нашей дружбы, заклятым врагам и противникам. В душах врагов поднялась волна чёрной ненависти. Всем надо быть более внимательным, чутким и бережно относится к достигнутому успеху".

При этом таджикский ученый предлагает проработать несколько вопросов, которые могли бы более сильно укрепить дружбу двух народов.

В частности он предлагает проработать вопрос о зонах приграничной торговли на границе двух стран, разработать специальную программу создания совместных предприятий, создать на базе некоторых городов приграничья «Базары оптовой торговли».

"Например, жители города Истаравшан, из покон веков связанных с Узбекистаном, могли бы создать такие базары. Оптовые базары решат все возникающие конфликты", - уверен он.

Рахмон Ульмасов также предлагает провести Фестиваль молодежи и студентов двух республик поочередно в разных городах обеих республик, провести концерты дружбы «ширу-шакар» во всех крупных городах.

По его мнению, необходимо поднять общую культуру сотрудников правоохранительных органов, пограничников, таможенников авиа и железнодорожных служб и других, особенно, в части общения с простыми гражданами. "Многие молодые люди приезжают впервые и они должны увидеть доброжелательное отношение", - отмечает политолог.

Он также предлагает на постоянной основе организовать встречи студентов и профессорско-преподавательского состава приграничных университетов, столиц двух братских республик, совместно с ЦСИ при президенте двух республик создать координационный совет по проблемам миграции, объявить творческий конкурс на лучшую статью, пьесу, документальный фильм, книгу о творчестве двух великих поэтов и мыслителей Абдурахмана Джами и Алишера Навои, совместно с узбекскими коллегами создать музей двух великих поэтов с использованием новых технологий.

Он также выступает за организацию поезда дружбы: "В этих поездах надо предусмотреть полевые чайханы, таджикские блюда, выставку работ художников, продажу национальных сувениров, изготовленных народными мастерами, галерею национальной одежды, кинофильмы и так далее. Бесплатно раздавать киноролики о нашей стране".

"Во всех приграничных районах советам ветеранов, женщин организовать «Як пиёла чой» для своих коллег. Если будут предложения, пожелания - передать руководству районов для принятия соответствующих мер. На пятничных молитвах предупредить население о неправильных поступках и осудить такие поступки, если будут совершены", - предлагает Ульмасов.

Профессор также считает необходимым совместно разработать Комплексный План по созданию новых рабочих мест и освоению новых земель. Например, говорит он, освоение 83,3 тыс. гектаров земли Кизилинского массива в Шахристанском районе дает возможность (при расчёте на один гектар по 5 – человек) получить работу 417.775 человек: "В Зеравшанской долине еще по проектам Союза можно построить несколько малых ГЭС, которые полностью удовлетворят потребность в электроэнергии ближайших областей Узбекистана".

Рахмон Ульмасов также предлагает эффективно использовать потенциал соотечественников в Узбекистане, создать банк данных о знаменитых таджиках, проживающих в соседнем государстве, учредить для таджикских и узбекских журналистов государственную или иную премию за поддержку и объективное освещение жизни двух республик, создать культурные центры таджиков в Узбекистане при библиотеках, музеях, университетах, в каждой области создать клуб друзей таджиков, проводить таджикско - узбекский кулинарный чемпионат "Саммит плова".

Ученый уверен, что реализация хотя бы половины из предложенного еще более укрепит дружбу и взаимопонимание между двумя странами и народами.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus