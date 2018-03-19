Алексей Навальный утверждает, что Ксения Собчак говорила ему, будто ей «обещали огромные деньги за выдвижение» на пост президента России, пишет Медуза.

«Ты лжешь в каждом своем слове <…> Ты грамотно играла роль карикатурного либерального кандидата», — сказал Навальный в разговоре с Собчак в эфире канала «Навальный. Live». Он также назвал Собчак «инструментом Путина».

Собчак ответила, что не говорила об «огромных деньгах за выдвижение».

В начале разговора с Навальным Собчак предложила ему сотрудничество. Навальный ответил:

«Я буду судить по делам. Все твои дела отвратительны и лицемерны. Извини за такую откровенность».





Интерфакс сообщает, что Ксения Собчак пригласила оппозиционера Алексея Навального к сотрудничеству с созданной ей "Партией перемен", он отказался.

"Учитывая, что мы создали партию, которая, я надеюсь, будет объединять большое количество людей с самыми разными взглядами, оппозиционными, и правыми, и левыми, я считаю, что было бы правильно после выборов начать какие-то переговоры о совместных действиях. И я тебя, Алексей, хочу пригласить, чтобы после выборов с тобой встретиться и обсудить дальнейшие шаги", - сказала Собчак, обращаясь к Навальному в воскресенье в эфире его YouTube-канала.

По ее словам, общая цель и общие ценности для них должны быть важнее, чем разногласия.

Однако Навальный от предложения о сотрудничестве отказался. "Если ты думаешь, что потому, что ты это сказала, эти ритуальные фразы, я поверю во всю эту ложь, то ответ "нет". Я не собираюсь плести здесь какие-то кружева", - сказал оппозиционер в том же эфире YouTube-канала.

Навальный подчеркнул, что у него с Собчак "нет общего дела", так как она ведет себя лицемерно, а ее президентская кампания продажная. "Ты приехала ко мне домой, в два часа ночи, это была последний наш разговор до этой встречи, за месяц до того, как ты объявила (о выдвижении - ИФ), и дословно сказала мне и Юле (жене Навального - ИФ), сидя на моей кухне и распивая чай: "Мне предлагают огромные деньги за выдвижение, и я не знаю, что делать", - сказал оппозиционер.

Алексей Навальный проводил длительную кампанию по своему выдвижению в президенты России. Он провел серию митингов в разных регионах России, собравших тысячи людей. ЦИК отказался зарегистрировать Навального в качестве кандидата, после чего Навальный призвал к бойкоту выборов.

Ксения Собчак выдвинула свою кандидатуру на пост президента России, заявив, что собирается стать кандидатом «против всех».

Она набрала по итогам прошедших 18 марта выборов в президенты России 1,66% голосов.