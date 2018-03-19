Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин назвал прошедшие выборы «самыми грязными на постсоветском пространстве в это время». Об этом он заявил на брифинге в Москве, передает РБК.

«К сожалению, оказался прав (основатель ФБК Алексей) Навальный: и проголосовать (одному и тому же человеку) два-три раза можно», — сказал Грудинин. Он отметил, что такие случаи происходили в Московской области. Кандидат от КПРФ добавил, что, «несмотря на всю эту грязь, которая лилась», он и его сторонники прошли выборы президента «достойно».



О том, что система «Мобильный избиратель» создает условия для неоднократного голосования рассказал РБК представитель «Яблока» Павел Мельников.

«Я провел эксперимент, чтобы понять, как в реальности работает эта система», — рассказал он. По словам Мельникова, ему удалось проголосовать в московском районе Митино и подмосковном Одинцово.​

После этого избирательные комиссии Москвы и Московской области обратились в правоохранительные органы для проверки действий члена территориальной избирательной комиссии (ТИК) и ​Мельникова.



В начале марта в Центральной избирательной комиссии сообщили, что у Грудинина есть 13 незакрытых счетов в швейцарских банках, где лежат около 55 млн руб., а на одном из них — золотые слитки.

Сам кандидат от КПРФ назвал сообщения о зарубежных счетах «информационным вбросом».

Напомним, граждане России в Таджикистане 18 марта проявили выскоую активность: в столице работали только два участка – оба в здании российского центра науки и культуры, быть может поэтому, очередь из желающих сделать свой выбор протянулась тут чуть ли не до самого "Ашана".

О том, как это было, в нашем видео.