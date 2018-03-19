Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин назвал прошедшие выборы «самыми грязными на постсоветском пространстве в это время». Об этом он заявил на брифинге в Москве, передает РБК.
«К сожалению, оказался прав (основатель ФБК Алексей) Навальный: и проголосовать (одному и тому же человеку) два-три раза можно», — сказал Грудинин. Он отметил, что такие случаи происходили в Московской области. Кандидат от КПРФ добавил, что, «несмотря на всю эту грязь, которая лилась», он и его сторонники прошли выборы президента «достойно».
О том, что система «Мобильный избиратель» создает условия для неоднократного голосования рассказал РБК представитель «Яблока» Павел Мельников.
«Я провел эксперимент, чтобы понять, как в реальности работает эта система», — рассказал он. По словам Мельникова, ему удалось проголосовать в московском районе Митино и подмосковном Одинцово.
После этого избирательные комиссии Москвы и Московской области обратились в правоохранительные органы для проверки действий члена территориальной избирательной комиссии (ТИК) и Мельникова.
В начале марта в Центральной избирательной комиссии сообщили, что у Грудинина есть 13 незакрытых счетов в швейцарских банках, где лежат около 55 млн руб., а на одном из них — золотые слитки.
Сам кандидат от КПРФ назвал сообщения о зарубежных счетах «информационным вбросом».
Напомним, граждане России в Таджикистане 18 марта проявили выскоую активность: в столице работали только два участка – оба в здании российского центра науки и культуры, быть может поэтому, очередь из желающих сделать свой выбор протянулась тут чуть ли не до самого "Ашана".
О том, как это было, в нашем видео.
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Мухочири бесарпанох8 часов назад
Протоколы, вбросы учтелями, которые будут учит наших детей честности,порядочности сделали свое дело! Именно составление протоколов без участия наблюдателей сыграет свою главную роль! Ждите по итогам: гонку вооружения, военную риторику, развязывание войн за пределами России, удушение своего народа налогами и т.п.
xalim10 часов назад
надо уметь проигрывать
vohid xalim7 часов назад
Тяжко ему. Потом и кровью (буквально) заработанные миллионы и на ветер.