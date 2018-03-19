Одиннадцать тысяч человек проголосовали в Таджикистане на выборах президента России, предварительно 95% из них отдали голоса Владимиру Путину, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя избирательной комиссии, советника-посланника посольства РФ в Душанбе Валерия Дергачева.

"В голосовании приняли участие 11 тысяч избирателей, 95% из них, по предварительным данным, проголосовали за Владимира Путина", — сказал он.

При этом на выборах в Госдуму 2016 года в Таджикистане, по уточненным данным, проголосовали 4,39 тысячи человек, добавил Дергачев.

По его словам, остальные кандидаты в совокупности получили 5% голосов избирателей.

Дергачев отметил, что выборы прошли без каких-либо нарушений и инцидентов, также не было получено ни одной письменной жалобы на нарушение закона "О выборах президента РФ".

"На выборах царила атмосфера праздника, люди шли нескончаемым потоком нарядные, многие с детьми, все желающие смогли проголосовать", — сообщил он.

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Участки для голосования были расположены в помещении Российского центра науки и культуры в столице республики, при консульстве в городе Худжанде (на севере страны), три участка расположены в гарнизонах российской военной базы в Таджикистане — в Душанбе, Курган-Тюбе, а также на военно-космическом объекте "Окно" (город Нурек).

"Кто последний за Путина голосовать?"

Чтобы попасть на этот «праздник», некоторые жители стояли в очереди по 2,5 часа и признавались, что такого количества желающих принять участие в выборах президента России давно не было.

С утра и почти до вечера очередь начиналась почти за квартал от РЦНК, и только к 5-6 вечера поток людей убавился, но те, кто пришел на участок в это время говорили, что приходят сюда уже второй, а то и третий раз.

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"Мы сначала пришли в 8 утра – очередь стоит чуть не до «Ашана», потом пришли в два дня – такая же картина, вот теперь третья попытка, и, к счастью, народу меньше", - рассказывает женщина в очереди своей знакомой.

"А я дома была, и сын сказал, читал в интернете, что у Путина такого результата еще никогда не было! Ну, я думаю, черт с ним, дай пойду тоже проголосую – я в первый раз вообще пришла – поддержу его. Молодец он! А то не дай Бог Жириновский", - отвечала ей знакомая.

- А я, например, за Жириновского пришел, - откуда-то спереди заметил пожилой мужчина в бейсболке.

"Мужчина, угомонитесь уже! Ну, какой Жириновский? Кому нужен ваш Жириновский? Скажет тоже", – возмутилась первая женщина, которая уже в третий раз пришла к участку.

- Еще за эту пришёл бы, - говорит вторая.

- Ага! Да, точно – за Собчак! – и обе рассмеялись.

В очереди все между собой были знакомы – очно или заочно, в интернете или в реальности, через каждые пять минут кто-то друг с другом здоровался.

Кстати, здесь мелькали и достаточно известные душанбинские персоны – творческая интеллигенция; чиновники гоняли от себя журналистов с камерами.

- О, и вы тут, ну здрасте, здрасте!

- Ага, я в церковь сбегала, за Путина свечку поставила, и вот теперь пришла за него голосовать, - общались между собой избиратели.

Тут же люди строили планы на воскресный вечер – «праздник как-никак», думали о том, как лучше отпраздновать Навруз, делились городскими сплетнями, хвалили молодого мэра города - тоже называли его молодцом.

"А кто последний за Путина голосовать?" – подходили в очередь новые избиратели.

- Я! За мной становитесь.

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Кстати, некоторые люди на участок так и не попали – из-за просроченных российских заграничных паспортов. У кого-то срок документа истек совсем недавно, у кого-то - несколько лет назад. На всех на них смотреть было жалко – люди, в основном пожилые, были невероятно расстроены.

- Ты смотри, весь наш Душанбе – граждане России, - болтали в очереди, - если дай сейчас им зеленый свет, все в Россию уедут.

- Кто сейчас не даёт? - все-таки вступили в разговор и мы.

- Ну, если Путин даст приказ, все сразу встанут и поедут, никого тут не останется, - отвечали нам.

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Кроме сказочных качеств российского президента, в очереди обсуждали и американские козни.

- Нет, кроме Путина Америку никто не приструнит, только он их на место может посадить, вы видели, как он…

И по новой начиналось обсуждение качеств президента РФ; пересказ передач, которые выходили незадолго до выборов на федеральных, российских каналах, и – нет-нет, да и воспоминания о том, как раньше (в СССР, разумеется) было лучше. Как будто много с тех пор изменилось, во всяком случае, по отношению к властям.

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