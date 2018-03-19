Страдающий психическим расстройством житель района Хамадони задержан по подозрению в двойном убийстве.

Трагедия произошла 16 марта днем на территории кишлака Тудабоён района Хамадони, сообщает официальный сайт Министерства внутренних дел Таджикистана.

Страдающий психическим расстройством 31-летний местный житель сначала во дворе своего дома напал с лопатой на свою 24-летнюю супругу и своих дочерей - 3-х и 4-х лет. Он нанес жене и детям несколько ударов лопатой, после чего ворвался в дом своих соседей, где также лопатой избил двух женщин.

В результате по пути в больницу от полученных ранений скончались 3-летняя девочка – дочь подозреваемого и его 53-летняя соседка. Жена и вторая дочь, а также другая соседка были госпитализированы.

Позже мужчина был задержан, по данному происшествию возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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