Даже если нет опыта работы и соответствующего образования найти работу в Таджикистане можно. Объясняем, как это сделать.

Вариант №1. Через государственный сектор

Получить навыки и специальность молодым девушкам и женщинам можно в учебном комплексе государственного учреждения «Центр обучения взрослых Таджикистана», который функционирует при Министерстве труда, миграции и социальной защиты населения. У этого учреждения есть свои филиалы во всех регионах страны. Здесь учатся люди различных возрастных категорий - от молодых до шестидесятилетних. Причем, в Центре идет обучение по 48 специальностям и профессиям.

Например, женщина может получить навыки по таким специальностям, как ювелир, швея, визажист, бухгалтер, повар, кондитер, оператор связи и многие другие.

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Вариант № 2. С помощью общественных организаций

Еще получить навыки по той или иной специальности можно через проекты, которые осуществляют неправительственные общественные организации, работающие с женщинами. Например, ОО «Бонувони Панч» с помощью грантов от правительства Японии открыла швейный цех в Пянджском районе, где обучает женщин швейному мастерству. Благодаря НПО уже получили специальность около 50 женщин, в том числе с инвалидностью. Многие остались работать в этом самом цехе, при нем имеется собственный магазин, где портнихи выставляют свою продукцию на продажу.

Такие НПО есть в каждом регионе.

Вариант № 3. Свой бизнес через льготные кредиты

Если у вас нет возможности (а ее, скорее всего, нет) вкладывать средства в реализацию своего проекта, есть способ получить помощь – взять льготный кредит в международном институте или организации, которые помогают женщинам открыть свой бизнес, предоставляя льготные банковские кредиты. Например, МДО «ИМОН Интернешнл» выдает кредиты для создания теплиц, рассады, инвентаря. Помимо доступа к финансированию, проекты помогают женщинам получить консультативное содействие, проводят для них учебные курсы по развитию основных предпринимательских навыков и внедряют программы бизнес-шефства.

Кстати, в ближайшие 3 года к программе кроме ЕБРР, который запустил такую помощь, присоединятся другие таджикские банки и микрофинансовые институты.

Вариант № 4. Самообразование и работа на дому

Еще стоит обратить свое внимание на идеи бизнеса с нуля. Поверьте, вполне реально практически без вложений начать свое дело. Например – работа на дому. Вы можете начать прямо сейчас, не откладывая на завтра, главное выбрать направление. Видов бизнеса на дому много, например, пошив одежды, выпечка на заказ, частные уроки и многое другое. Также девушки и женщины могут получить навыки в каком-либо деле, занимаясь самообразованием, например, обучаясь какому-нибудь занятию через интернет или поступив в ученицы к специалисту, ремесленнику. Можно, например, таким образом, сидя дома плести корзины или вышивать, а продукцию реализовывать через объявления в интернете.

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Вариант № 5. Совмещать работу с учебой

Если продажи вам не по плечу, то есть еще вариант работы для женщин без образования: вы можете работать официанткой. В этом случае у вас будет гибкий график, т.е. сможете совмещать работу и учебу, обучение на рабочем месте, бесплатное питание, плюс чаевые.

Вакансия продавец-консультант также вполне подходит для женщин без образования и опыта, и выбор здесь огромен, вы всегда сможете найти тот товар, который вам будет нравиться, а значит, и консультировать покупателей вы будете с удовольствием. У вас есть вкус и чувство стиля, тогда можете пойти продавцом консультантом в бутике женской одежды. Если любите цветы и можете составлять красивые букеты, вас ждет цветочный магазин.

Несмотря на то, что опыт во многих случаях играет первостепенную роль, работу можно найти всегда. Самое главное зарабатывать хоть и небольшие, но все-таки деньги. Некоторые профессии позволяют получать зарплату намного больше, чем у специалистов. Безусловно, самый лучший вариант – это собственный бизнес. Самое главное – не отчаиваться. Постоянно развивайтесь и получайте новые знания, и тогда у вас обязательно все получиться.

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