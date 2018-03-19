Длительность полетов таджикских авиакомпаний в российские города увеличились из-за принятого Росавиацией решения. Отныне таджикские авиакомпании «Таджик Эйр» и «Сомон Эйр» должны использовать другие воздушные трассы и летать другим, более длинным маршрутом.

Авиационные власти Таджикистана были уведомлены об этом 7 марта, а новые правила были введены с 8 марта, сообщили «АП» в авиационных кругах.

В телеграмме, которая была отправлена авиационным властям Таджикистана со стороны Главного центра Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, отмечается, что изменение точек входа\выхода для регулярных рейсов таджикских авиакомпаний связано с перегруженностью трасс.

Изменения маршрутов коснулись всех рейсов из таджикских городов до Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сургута, Самары, Новосибирск, Красноярска, Иркутска, Казани и Оренбурга.

В авиационных кругах Таджикистана «АП» сообщили, что российские авиакомпании летают по прежним маршрутам, что ставит их в более преимущественное положение, чем таджикские авиакомпании.

К примеру, по новому маршруту полет таджикской авиакомпании до Москвы увеличивается в среднем на час - приблизительно до пяти часов, а до Санкт-Петербурга - примерно на 40 минут.

«Это ставит таджикские авиакомпании в неравное положение с российскими перевозчиками, которым маршрут не меняли. Таджикские авиакомпании, летая по новым воздушным трассам, расходуют больше топлива», - отметил источник.

Между тем, данное решение Росавиации происходит на фоне последнего скандала между авиационными властями двух стран.

Ранее «Уральским авиалиниям» запретили летать из Перми в Душанбе: таджикская сторона утверждает, что не давала подобного разрешения, а российский авиаперевозчик стал почему-то без него стал продавать билеты на этот рейс и объявил о полетах. Таким образом, из-за запрета Таджикистана 13 марта «Уральские авиалинии» не смогли осуществить рейс Пермь-Душанбе.

Министерство транспорта России сразу же на своем сайте официально заявило, что «примет зеркальные меры».

На прошлой неделе в Минтрансе Таджикистана назвал причину отказа "Уральским авиалиниям" и вновь напомнили о паритете.

Следите за нашиминовостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus