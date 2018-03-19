В Таджикистане отныне ежегодно 20 марта будет отмечаться День культуры. Постановление об объявлении этого праздника было подписано правительством в апреле прошлого года, и в этом году он отмечается впервые.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры, цель введения такого праздника - формирование у населения уважения к истории и культуре Таджикистана, а также привлечение граждан к социальной и культурной деятельности.

Завтра, 20 марта, данный праздник будет отмечаться в стране впервые. Руководство и работники министерства культуры навестят в этот день заслуженных деятелей культуры Таджикистана и поздравят их с Днем культуры.

Официальная часть мероприятия пройдет в Государственном институте культуры и искусств Таджикистана. Перед зданием института будет организована выставка народного художественного творчества и достижений представителей культуры и искусства республики.

Позже состоится торжественное собрание, на котором будут вручены награды и подарки отличникам культуры, и пройдет праздничный концерт.

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