«Нам необходимо использовать потенциал современной таджикской интеллигенции для укрепления национального единства и защиты национальных интересов», - заявил сегодня президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе традиционной встречи с представителями таджикской интеллигенции.

Он призвал представителей интеллигенции более активно пропагандировать среди населения страны, особенно среди молодежи, вопросы мира и согласия в обществе, культурные ценности таджикского народа.

Он отметил, что на сегодняшний день на территории Таджикистана 695 историко-архитектурных объектов нуждаются в ремонте и реставрации.

«Реставрированные с расходованием десятка миллионов сомони исторические объекты страны, в том числе и Гиссарская крепость, не соответствуют элементарным требованиям», - подчеркнул глава государства, при этом отметив, что сегодняшний день на территории страны зарегистрированы свыше 2 тыс. 900 историко-архитектурных памятников.

Эмомали Рахмон предложил в ближайшее время подготовит и издать «Энциклопедию таджикских национальных праздников», чтобы с ним ознакомились во всем мире.

Он также потребовал от соответствующих государственных и общественных структур контролировать исполнения норм закона «О государственном языке».

Президент напомнил, что в ходе состоявшегося 9-10 марта визита лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе между сторонами были достигнуты договоренности о развитии таджикского языка и культуры в Узбекистане и узбекского языка и культуры в Таджикистане.

«Теперь настало время интеллигенции двух государств содействовать реализации этих договоренностей», - заявил Эмомали Рахмон.

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