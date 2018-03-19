В Таджикистане впервые пройдет Фестиваль культуры и туризма, организованный в рамках мероприятий Года туризма и народных ремесел.

В четверг, 22 марта в душанбинском «Боги Ирам» (ботанический сад) пройдет однодневный Фестиваль культуры и туризма под названием «Навруз - наследие культурного туризма».

Фестиваль организован Комитетом по развитию туризма РТ при поддержке президента Федерации футбола Таджикистана Рустама Эмомали.

В рамках фестиваля праздник Навруз будет представлен гостям и туристам, которые приедут в республику в канун праздника, как туристический бренд Таджикистана, сообщили «АП» в Комитете.

«На мероприятие приглашены туристические компании и ремесленники со всех регионов Таджикистана. Туркомпании представят туристические возможности регионов страны, деятели культуры и искусства покажут свое мастерство, а народные умельцы - свое ремесло. Таким образом, в рамках фестиваля будет показан весь туристический потенциал Таджикистана», - отмечают в Комитете.

По словам собеседника, на мероприятия приглашены представители посольств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в стране.

«В целом, на первый фестиваль туризма и культуры приглашены более 4 тыс. человек», - отметил источник.

Фестиваль начнется в 11 часов и продлится весь день.

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