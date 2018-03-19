Многие из нас даже не догадываются, что происходит после того, как мы набираем номер телефона родных или друзей. Как сотовая сеть «находит» человека в горах или в отдаленных селах, когда его собеседник находится в другой части страны? Что происходит за несколько секунд перед тем, как мы слышим в телефоне «алло»?

Большая часть населенной территории страны покрыта сотовой связью, которую обеспечивают базовые станции (БС) «МегаФон Таджикистан». Компания заботится о каждом своем абоненте, поэтому наши БС можно увидеть не только в городах, но и в джамоатах, в тоннелях и туристических зонах, на автомобильных трассах и пастбищах. Все базовые станции работают 24 часа в сутки, даже если в какой-то момент ими обслуживается всего один абонент.

В сельской местности базовые станции выглядят как красно-белые вышки, в городах они расположены на крышах зданий. Станция ловит сигнал от мобильного телефона (на расстоянии до 15 километров в условиях прямой видимости, а в городах и горной местности – в зависимости от рельефа и застройки), после чего происходит соединение по специальным выделенным каналам. Это выглядит примерно так:

Фото Мегафон Таджикистан

«Одна базовая станция в среднем обслуживает до 375 звонков. А вся сеть «МегаФон Таджикистан» в Душанбе и РРП в минуту обслуживает более 160 000 абонентов, – рассказывает руководитель технического отдела Регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по г. Душанбе и РРП Тахир Тахтаев. – Кроме голосовых звонков мы предоставляем услугу передачи данных, ею ежеминутно пользуется свыше 140 тысяч абонентов. Также за одну минуту отправляется более 3 500 SMS-сообщений. Это большие цифры, но ресурсы нашей сети позволяют выдержать нагрузки в два раза больше, чем сейчас».

«Мобильная связь стала неотъемлемой частью жизни каждого человека. Раньше это была роскошь, сейчас – необходимость. Поэтому наш технический отдел работает наравне с базовыми станциями – 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это нужно для того, чтобы наши абоненты всегда были в сети и могли своевременно решать любые вопросы по телефону, делиться информацией и дарить друг другу радость!» – рассказывает руководитель Регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по г. Душанбе и РРП Парвиз Давлятов.

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