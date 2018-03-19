Праздник весеннего равноденствия и начала нового года в Таджикистане начали отмечать уже с 17 марта. Именно в этот день на стадионе министерства иностранных дел РТ состоялось торжественное открытие ежегодных спортивных состязаний по волейболу, шахматам, настольному и большому теннису, а также футбольного турнира на Кубок министра иностранных дел Республики Таджикистан.

В церемонии открытия приняли участие важные государственные деятели и гости - представители диппредставительств и международных организаций, аккредитованных в Таджикистане. В частности, своим присутствием это мероприятие почтили первый заместитель министра иностранных дел Низомиддин Зохиди, заместитель министра иностранных дел РТ Музаффар Хусейнзода, первый заместитель председателя Комитета по делам молодёжи и спорта при правительстве РТ Ризо Назарзода, уполномоченный представитель президента ФФТ РТ Хуршед Мирзо, а также послы Афганистана, Германии, Индии, Ирана, Катара, КНР, Пакистана, Саудовской Аравии, США, Узбекистана и Украины.

Их, как полагается, со свойственной таджикскому народу гостеприимностью, встретили под национальные мелодии карная и накрытым дастарханом по всем традициям праздника Навруз.

Также перед почетными гостями выступили подопечные международной школы Душанбе «DIS» при МИД РТ, Федерации таеквондо РТ, Федерации карате-до РТ, Федерации джиу-джитсу РТ, Федерации спортивной гимнастики РТ и Федерации карате-киокушинкай РТ, показав свое спортивное мастерство.

Сразу же после завершения официальной части открытия состоялась жеребьевка отборочной части турнира по футболу на Кубок министра иностранных дел РТ.

Среди участников спортивных состязаний - команды министерства иностранных дел РТ, ГУП «Таджикдипсервис», посольств США, КНР, Ирана, Германии, Индии, Украины, Катара и Афганистана, душанбинской международной школы, представительств Всемирной продовольственной программы ООН, ЕС, ОБСЕ, ОКСФАМ, а также Первого микрофинансового банка Таджикистана.

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Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в РТ Виктор Никитюк (Дуайен) отметил, что практически все представители дипломатического корпуса всегда с нетерпением ждут предоставляемую возможность ГУП «Таджикдипсервис» при МИД РТ пообщаться с коллегами-дипломатами не только в рабочей обстановке, но и на спортивной площадке.

«Второй год мы принимаем участие в этом соревновании и выставляем сильную команду. Важность такого спортивного ивента видна невооруженным глазом, ведь спорт укрепляет дружеские связи между членами дипломатических корпусов, позволяет нам больше узнать о стране нашего пребывания, а Таджикистан настолько богат культурными традициями и историей, что сколько бы ты здесь ни находился, всегда останется что-то, чего ты не познал. К примеру, я работаю здесь шестой год, и не устаю открывать для себя красоты и таинства Таджикистана. Ровно также, как и моя семья», - сообщил Виктор Никитюк.

Кстати, дочь посла Украины в РТ входит в команду сборной Украины по большому теннису на турнире.

Высокую оценку организации и цели спортивного состязания ГУП «Таджикдипсервис» дал и член делегации посольства Индии. Он отметил, что с каждым годом организация спортивного праздника становится более насыщенной и структурированной. Он предположил, что с каждым годом будет все больше команд, желающих принять участие в состязании и все больше спортсменов, которые захотят себя проявить.

Напомним, что турниры по волейболу, шахматам, настольному и большому теннису состоятся с 17 по 21 марта, а футбольный турнир затянется на более длительный срок в связи с большим количеством команд-участниц.

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