Сервис микроблогов Twitter планирует запретить размещать объявления, рекламирующие криптовалюты и ICO (первичное размещение криптоактивов). Об этом сообщает Newsru.com.

Сообщается, что обновленная рекламная политика Twitter вступит в силу в ближайшие две недели, и запрет на связанную с криптовалютами рекламу будет действовать во всех странах. Впрочем, не исключено, что некоторые послабления могут быть введены для рекламы отдельных криптовалютных бирж.

Twitter не первая крупная интернет-компания, которая вводит строгие ограничения на рекламу криптовалют. Так, на прошлой неделе холдинг Alphabet, владеющий компанией Google, объявил, что в июне этого года поисковик введет запрет на рекламу криптовалют и иных спекулятивных финансовых инструментов, включая бинарные опционы и финансовые пари.

В январе запрет на публикацию рекламных объявлений, связанных с криптовалютами, ICO и бинарными опционами, ввела соцсеть Facebook. В компании уточнили, что подобные рекламные объявления будут запрещены как в самой соцсети, так и в Instagram и в сети Audience Network, которая позволяет размещать рекламу в сторонних приложениях. Также в Facebook призвали пользователей жаловаться на объявления, которые, по их мнению, нарушают политику соцсети.

Отметим, что в начале февраля Twitter опубликовал отчет за IV квартал прошлого года. Согласно этому отчету, сервис впервые за все время существования получил квартальную прибыль, которая составила 91 млн долларов.

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