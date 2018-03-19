Стоит ли нам еще более усугублять финансовое положение республики, привлекая новые кредиты для реализации даже наиболее востребованных государственных проектов?

Исключительно гранты

Постоянный представитель Азиатского банка развития в Таджикистане Прадип Сривастава недавно сообщил журналистам, что данный финансовый институт вынужден временно отказаться от предоставления республике кредитов. Всю финансовую поддержку АБР в 2018 году - а это примерно 160 миллионов долларов - правительство Таджикистана, вероятно, получит на безвозмездной основе.

Причина отказа АБР от выдачи кредитов - оценка Международного валютного фонда и Всемирного банка относительно долговой устойчивости Таджикистана. Постпред АБР пояснил, что долговые обязательства Таджикистана могут привести к тяжелой финансовой ситуации и категория страны, вероятно, поменяется.

Он отметил, что на долговую устойчивость Таджикистана в значительной степени повлияло привлечение инвестиций за счет продажи евробондов, но это, по словам Сривастава, «не единственное, что принималось во внимание».

«Анализ учитывает не только размер долга, но и его соотношение к ВВП и возможности его дальнейшего роста», - подчеркнул он.

Относительно привлеченных Таджикистаном за счет продажи евробондов средств в размере 500 миллионов долларов Сривастава сказал, что «для страны с 8-миллиардной экономикой (ВВП Таджикистана составляет около $8 млрд. - Ред.) это очень большой кредит».

«Этот кредит - 1/16 часть годового ВВП, тем более он был предоставлен под очень высокие процентные ставки - 7,1%, то есть 35 миллионов долларов ежегодно должно будет выплачиваться только по процентам», - заключил представитель АБР.

За критической чертой

В обновленном в конце прошлого года МВФ Анализе устойчивости долга говорится, что долговой риск в Таджикистане возрос с умеренного до высокого уровня, «поскольку некоторые важные показатели превысили ориентировочные пороговые значения».

Аналитики Фонда отмечают снижение способности страны зарабатывать иностранную валюту за счет экспорта товаров для обслуживания своего внешнего долга, который «начал увеличиваться ускоренными темпами».

Для страны с 8-миллиардной экономикой 500 миллионов долларов - это очень большой кредит», - Прадип Сривастава

После этого последовал доклад Всемирного банка «Повышенная уязвимость, несмотря на устойчивый экономический рост», в котором отмечалось, что «уровень государственного и гарантированного государством долга Таджикистана к концу сентября 2017 года составил более 50 процентов ВВП».

Основными факторами данного роста авторы доклада назвали привлеченные китайские кредиты для реализации государственных инвестиционных проектов, выпуск внутренних долговых инструментов для поддержки энергетического сектора. Также в докладе подчеркивалось, что «дебют еврооблигаций Таджикистана в сентябре 2017 года, значительно увеличив долговую нагрузку страны, также диверсифицировал долговой портфель страны».

«Официальные органы намерены пересмотреть Среднесрочную стратегию управления долгом и ослабить фискальное правило на пороговый потолок долга, увеличив его с нынешних 40 процентов ВВП до 60 процентов ВВП», - говорилось в докладе Всемирного банка

Данная отметка имеет ключевое значение при анализе кредиторами платежеспособности страны.

Должны миллиарды и там и тут

Размер госдолга Таджикистана на начало этого года достиг почти 3 млрд 670 миллионов долларов. Данный показатель равен 51,4% ВВП страны.

Около 2,9 миллиарда долларов в госдолге республики составляет внешний долг и примерно 770 миллионов – внутренний. «Общий объем внешнего долга Таджикистана на 1 января этого года составил около 2,9 млрд долларов, что равняется 40,3% ВВП страны. Общий же размер внутреннего госдолга на начало нынешнего года - 6,8 млрд сомони ($770 млн), что в соотношении с ВВП равно 11,1%», - сообщили «АП» в Минфине страны.

Основным внешним кредитором Таджикистана, по данным Минфина, остается Китай, которому республика задолжала свыше 1,2 миллиарда долларов. Задолженности, образовавшиеся в результате реализации государственных ценных бумаг на международных рынках, составляют 500 миллионов долларов. Также сравнительно большие задолженности имеются перед Всемирным банком ($318 млн), Азиатским банком развития ($278 млн), Исламским банком развития ($112 млн).

Дорогие евробондовские кредиты

Правительство Таджикистана в течение последних лет не может добиться привлечения льготных кредитов некоторых других международных финансовых институтов. В частности, таджикские власти еще в 2015 году планировали получить кредит МВФ в размере 500 миллионов долларов «для достижения макроэкономической и финансовой стабильности». Однако конкретных договоренностей по итогам многочисленных переговоров так и не было достигнуто.

Властям пришлось выходить за необходимыми инвестициями на международные рынки с государственными облигациями. Хотя специалисты Всемирного банка ранее предупреждали, что этот вариант чреват такими последствиями, как рост уровня бедности, значительное снижение доходов населения, серьезное падение внутреннего потребления.

«В конечном итоге страны-кредиторы могут предъявить Таджикистану требования, которые могут быть в ущерб национальной безопасности республики», - считает таджикский экономист.

Но правительство все же предложило выпустить ценные бумаги на общую сумму 1 миллиард долларов, что было одобрено парламентом страны в июне прошлого года.

В августе республика получила необходимые для размещения ценных бумаг на европейских и американских рынках суверенные кредитные рейтинги от двух авторитетных международных агентств - Moody’s Investors Service и Standard and Poors. А уже в начале сентября первая партия десятилетних таджикских евробондов на сумму 500 миллионов долларов была продана под 7,1 процента годовых.

Согласно условиям кредиторов первые семь лет (2018–2024 годы) правительство Таджикистана по евробондам будет выплачивать только причитающиеся им за год проценты. Годовой объем этих выплат составит 35,5 миллионов долларов.

Основной долг по евробондам будет погашаться в 2025–2027 годах. В течение этого периода каждые полгода республика должна будет возвращать кредиторам основной долг в размере 83,3 миллиона долларов. С учетом же процентов годовой размер этих выплат в 2025–2027 годах составит 201,6 миллиона долларов.

Таким образом, полученные в прошлом году полмиллиарда долларов в результате обойдутся нам в 850 миллионов долларов.

То ли еще будет

Вероятность очередного размещения правительством Таджикистана еврооблигаций на международных рынках довольно высока. Тем более, неиспользованным остается полученное в прошлом году «добро» парламента на выпуск бумаг еще на сумму в 500 миллионов долларов.

Соответствующие официальные структуры допускают дальнейшее привлечение иностранных инвестиций в экономику страны подобными способами, при этом отмечая, что в настоящее время не видят в этом необходимости.

Министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода в феврале этого года сказал журналистам, что новый выпуск евробондов может быть осуществлен только в случае острой необходимости. По его словам, на данный момент власти не намерены обременять бюджет страны выплатой процентных ставок в счет обслуживания новых долгов.

До этого глава Нацбанка Джамшед Нурмахмадзода заявил, что Таджикистан в будущем будет продолжать эту практику, если будет потребность в привлечении иностранных инвестиций. Но, почеркнул он, выпуску очередной партии евробондов в обязательном порядке будет предшествовать анализ внешнего долга страны.

Однако на днях рейтинговое агентство Standard and Poors подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Таджикистана в иностранной и национальной валютах на уровне «B-/B». Прогноз изменения рейтингов – «стабильный», говорилось в сообщении на официальном сайте агентства. «Стабильный» прогноз отражает ожидания S&P, что чистая долговая нагрузка Таджикистана останется умеренной.

Некоторые эксперты назвали публикацию S&P «первой ласточкой», оповещающей о новом выходе таджикских властей с ценными бумагами на международные рынки. Они ожидают в скором времени подтверждения суверенного рейтинга Таджикистана со стороны второго международного рейтингового агентства - Moody’s Investors, после чего последует информация об успешной реализации гособлигаций, как это было в сентябре прошлого года.

Экономисты говорят о безопасности

Независимые экономисты считают растущий долг Таджикистана большой угрозой для решения важнейших проблем социального развития страны. «По мере роста объема заимствований мы вынуждены ежегодно увеличивать размер бюджетных средств, предназначенных для погашения долговых обязательств, в то время как практически во всех социальных сферах чувствуется острый дефицит ресурсов», - сказал «АП» один из известных таджикских экономистов на условиях анонимности.

По его мнению, власти должны воздерживаться от дальнейших заимствований, создавая при этом нормальные условия для привлечения прямых иностранных инвестиций. «Кредитные средства в конечном итоге уходят на инвестирование, однако их нужно будет к определенному времени вернуть с процентами. Инвестиции же превращаются в капитал, который навсегда остается на территории республики», - пояснил экономист.

Он полагает, что дальнейший рост объема внешнего долга угрожает не только экономической безопасности. «В конечном итоге страны-кредиторы могут предъявить Таджикистану требования, которые могут быть в ущерб национальной безопасности республики», - заключил экономист.

В течение 2025–2027 годов каждые полгода республика должна будет возвращать кредиторам основной долг в размере 83,3 миллиона долларов. С учетом же процентов годовой размер этих выплат в 2025–2027 годах составит 201,6 миллиона долларов. Таким образом, полученные полмиллиарда долларов в результате обойдутся нам в 850 миллионов долларов.

«Ситуация с экономикой Таджикистана напоминает две стороны медали. С одной стороны мы видим в официальной статистике позитивную динамику – растут, например, показатели в строительном секторе, горнорудном. Но на обратной стороне медали - недоверие населения к банкам, высокая зависимость экономики от наличного обращения национальной и иностранной валюты, - говорит экономический обозреватель Нур Сафаров. - Несмотря на то, что за последнее время в стране появились новые банки, им еще предстоит сделать очень многое, чтобы завоевать доверие клиентов. В то же самое время самой серьезной расходной статьей Таджикистана продолжает оставаться проект Рогунской ГЭС.

Правительство страны считает, что проект носит стратегический энергетический характер, и расходует на него как бюджетные, так и привлеченные через евробонды средства. Один контракт с итальянской компанией SALINI оценивается в 3,9 миллиарда долларов США, который запланировано выполнить за 13 лет. Для сравнения: стоимость контракта на строительство дамбы для Рогунской ГЭС оценивается в более чем 50% ВВП страны за 2017 год, отмечает экономист.

«В то же самое время государственный долг страны, включая внешний и внутренний долг, уже перешел порог в 50%, - говорит Сафаров. - Китайские проекты также продолжают свою наступательную политику через призму привлечения так называемых «мягких» кредитов. Доля Китая во внешнем долге Таджикистана уже оценивается на уровне более 52%. На очереди выполнение ряда крупных китайских проектов в Таджикистане.

О том, каким образом будет обслуживаться внешний долг страны в ближайшие пять лет, по мнению экономиста, судить сложно, «но это возможно - при сдержанных аппетитах и правильном, экономном и эффективном расходовании средств», отмечает он.

«Надеюсь, у правительства есть программа мер для проведения новых экономических реформ в стране, создания новых компаний, которые будут выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью для экспорта на зарубежные рынки, будут развивать новые технологические направления для экономики страны. В целом, конечно, понятно, что Таджикистан получил доступ на коммерческий рынок заемных средств, но необходимо всегда помнить, что «берешь чужие и на время, а отдавать приходится свои и навсегда», - заключил Нур Сафаров.

Asia-Plus

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