Американская компания “Rovia” готова к сотрудничеству с таджикскими туристическими компаниями для привлечения туристов из Америки в Таджикистан.

Об этом президент “Rovia” Джим Мендж сказал на встрече с туристическими компаниями Таджикистана. Встреча была организована по инициативе Комитета по развитию туризма РТ.

Заместитель главы Комитета Ширин Амонзода на встрече отметил, что благодаря поддержке правительства и президента страны, сфера туризма сегодня развивается практически по всем направлениям.

Джим Мендж Фото Комитета по развитию туризма РТ

“Благодаря объявленному президентом страны Года развития туризма и ремесленничества, туристические компании страны готовы налаживать отношения с американскими компаниями, развивать отношения и рекламировать возможности Таджикистана, как для внутреннего, так и для иностранного туриста”, - сказал он.

Следует отметить, что компания “Rovia” является одним из крупнейших туристических операторов с почти 30-летним опытом в индустрии туризма. Он находится в постоянном контакте с поставщиками услуг на круизных лайнерах, в лучших отелях и курортах мира, а так же в курортной недвижимости, что гарантирует ему самые низкие цены.

На встрече туркомпании Таджикистана презентовали свои услуги и возможности Таджикистана для организации экологического, историко-культурного, лечебно-оздоровительного, горного и охотничьего туризма.

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