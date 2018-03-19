В Таджикистане вышла в свет книга эскизов моделей одежды для женщин в национальном стиле под названием «Инструкция по рекомендованной одежде для девушек и женщин в РТ».

Книга вышла тиражом 300 экземпляров на таджикском языке на 368 страницах в столичном издательстве «ЭР - граф». Стоимость - 110 сомони.

В книге описаны рекомендации Министерства культуры страны по одежде таджикских женщин для любого мероприятия и повседневной жизни, сообщили «АП» в Комитете по делам женщин и семьи.

Рекомендации по одежде для невест, а также для праздников Навруз и Мехргон

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В издании несколько разделов – есть рекомендации о том, как должна одеваться женщина, работающая в госструктурах, есть эскизы женских нарядов для национальных и государственных праздников, например, Навруза и Мехргон, а также наряды для невест на свадьбах и семейных торжествах.

Вот такая одежда рекомендуется для женщин, работающих в госструктурах

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«Помимо этого, в книге есть рекомендации по стилю одежды жительницы Таджикистана в выходные дни. Все эскизы подготовлены для девочек и женщин в возрасте от 7 до 70 лет», - сообщил источник.

В разделе 11 книги описана одежда, которая не рекомендуется для ношения девушкам и женщинам Таджикистана.

«Это одежда и платок черного цвета, чёрный хиджаб. Не рекомендуется также слишком открытая европейская одежда - мини-юбки, декольте, топики, одежда из прозрачной ткани. Также не рекомендуется в общественных местах находиться в галошах или тапочках, в домашней одежде, обтягивающих брюках, выделяющих определенные части тела, одежде из синтетических тканей, вредных для здоровья", - приводится в инструкции.

Напомним, один из пунктов поправок в закон об упорядочении традиций и обрядов касался обязательной защиты национальной одежды. Это дополнение было внесено в виде статьи 14 прим 1 в главу 4 «Обязанности физических и юридических лиц при проведении свадеб и мероприятий».

А вот так рекомендуют одеваться в выходные дни

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Что касается свадеб, то уже сейчас в приглашениях для брачующихся указывается, что женщинам и девушкам в хиджабах запрещено входить в ЗАГС. «Женщинам и девушкам в хиджабах и сатрах запрещено входить в здание Душанбинского ЗАГСа в соответствии с частью 5 статьи 10 закона “Об упорядочении традиций и обрядов”. В ЗАГС молодожёны должны приехать на четырех машинах, не более», - говорится во всех приглашениях, которые получают молодые пары перед регистрацией брака.

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